Toyota зарегистрировала в России товарный знак Lexus

2026-01-13T22:59+0300

МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Японский автомобильный концерн Toyota, ушедший из России в 2022 году, зарегистрировал в РФ товарный знак Lexus, выяснило РИА Новости, изучив базу данных Роспатента. Согласно документам, заявка была подана в ведомство в конце апреля 2024 года, а 13 января 2026 года Роспатент принял положительное решение о регистрации. "Исключительные права на бренд будут действовать до мая 2034 года. Действие товарного знака распространяется на спортивные автомобили, внедорожники, электромобили и другие транспортные средства, а также запчасти и комплектующие", - рассказали РИА Новости в сервисе проверки контрагентов Rusprofile. Toyota прекратила производство в России в 2022 году. На отечественном рынке компания представлена ООО "Тойота Мотор". С 2021 года выручка организации сократилась в 47 раз - с 332 миллиардов рублей до 7,2 миллиарда рублей. По итогам прошлого года прибыль компании составила 2,5 миллиарда рублей.

