Минэнерго США повысило прогноз добычи нефти в стране
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Минэнерго США повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 60 тысяч баррелей в день - до 13,59 миллиона баррелей в день, в 2027 году ожидает ее на уровне 13,25 миллиона баррелей в день, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации (EIA) министерства. Добыча нефти в США в 2025 году по-прежнему оценивается в 13,61 миллиона баррелей в день. В декабре минэнерго США повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам 2025 года на 20 тысяч баррелей в день - до 13,61 миллиона баррелей в день, на 2026 год - понизило на 50 тысяч баррелей, до 13,53 миллиона баррелей в день.
