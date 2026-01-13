Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цены на нефть выросли после заявления Трампа о пошлине на товары из Ирана - 13.01.2026
Цены на нефть выросли после заявления Трампа о пошлине на товары из Ирана
2026-01-13T08:12+0300
энергетика
нефть
рынок
иран
сша
сингапур
дональд трамп
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Цены на нефть растут во вторник утром после заявления президента США Дональда Трампа о введении пошлины в 25% на товары из стран, ведущих бизнес с Ираном, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.48 мск цена мартовских фьючерсов на нефть Brent росла на 0,34% относительно предыдущего закрытия - до 64,09 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,39%, до 59,55 доллара. Любая страна, ведущая дела с Ираном, будет облагаться пошлиной в 25% на все торговые операции с США, решение о введении пошлины вступает в силу немедленно, заявил Трамп ранее во вторник. Непосредственным последствием такого решения США "может стать геополитическая надбавка к ценам на нефть", заявил агентству Блумберг главный инвестиционный стратег Saxo Markets в Сингапуре Чару Чанана (Charu Chanana). В Иране в конце 2025 года начались протесты из-за девальвации местной валюты - иранского риала. В ряде городов Ирана протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против текущего политического строя. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений.
иран
сша
сингапур
нефть, рынок, иран, сша, сингапур, дональд трамп
Энергетика, Нефть, Рынок, ИРАН, США, СИНГАПУР, Дональд Трамп
© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные станки-качалки
Нефтяные станки-качалки - 13.01.2026
Нефтяные станки-качалки. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Цены на нефть растут во вторник утром после заявления президента США Дональда Трампа о введении пошлины в 25% на товары из стран, ведущих бизнес с Ираном, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.48 мск цена мартовских фьючерсов на нефть Brent росла на 0,34% относительно предыдущего закрытия - до 64,09 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,39%, до 59,55 доллара.
Любая страна, ведущая дела с Ираном, будет облагаться пошлиной в 25% на все торговые операции с США, решение о введении пошлины вступает в силу немедленно, заявил Трамп ранее во вторник.
Непосредственным последствием такого решения США "может стать геополитическая надбавка к ценам на нефть", заявил агентству Блумберг главный инвестиционный стратег Saxo Markets в Сингапуре Чару Чанана (Charu Chanana).
В Иране в конце 2025 года начались протесты из-за девальвации местной валюты - иранского риала. В ряде городов Ирана протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против текущего политического строя. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений.
 
