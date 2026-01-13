https://1prime.ru/20260113/neft-866427245.html
Цены на нефть выросли после заявления Трампа о пошлине на товары из Ирана
Цены на нефть выросли после заявления Трампа о пошлине на товары из Ирана - 13.01.2026, ПРАЙМ
Цены на нефть выросли после заявления Трампа о пошлине на товары из Ирана
Цены на нефть растут во вторник утром после заявления президента США Дональда Трампа о введении пошлины в 25% на товары из стран, ведущих бизнес с Ираном,... | 13.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-13T08:12+0300
2026-01-13T08:12+0300
2026-01-13T08:12+0300
энергетика
нефть
рынок
иран
сша
сингапур
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Цены на нефть растут во вторник утром после заявления президента США Дональда Трампа о введении пошлины в 25% на товары из стран, ведущих бизнес с Ираном, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.48 мск цена мартовских фьючерсов на нефть Brent росла на 0,34% относительно предыдущего закрытия - до 64,09 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,39%, до 59,55 доллара. Любая страна, ведущая дела с Ираном, будет облагаться пошлиной в 25% на все торговые операции с США, решение о введении пошлины вступает в силу немедленно, заявил Трамп ранее во вторник. Непосредственным последствием такого решения США "может стать геополитическая надбавка к ценам на нефть", заявил агентству Блумберг главный инвестиционный стратег Saxo Markets в Сингапуре Чару Чанана (Charu Chanana). В Иране в конце 2025 года начались протесты из-за девальвации местной валюты - иранского риала. В ряде городов Ирана протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против текущего политического строя. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений.
иран
сша
сингапур
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_33fe678363f7fa33042d84786b1e0960.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, рынок, иран, сша, сингапур, дональд трамп
Энергетика, Нефть, Рынок, ИРАН, США, СИНГАПУР, Дональд Трамп
Цены на нефть выросли после заявления Трампа о пошлине на товары из Ирана
Цены на нефть выросли после заявления Трампа о введении пошлины в 25% на товары из Ирана
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Цены на нефть растут во вторник утром после заявления президента США Дональда Трампа о введении пошлины в 25% на товары из стран, ведущих бизнес с Ираном, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.48 мск цена мартовских фьючерсов на нефть Brent росла на 0,34% относительно предыдущего закрытия - до 64,09 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,39%, до 59,55 доллара.
Любая страна, ведущая дела с Ираном
, будет облагаться пошлиной в 25% на все торговые операции с США
, решение о введении пошлины вступает в силу немедленно, заявил Трамп
ранее во вторник.
Непосредственным последствием такого решения США "может стать геополитическая надбавка к ценам на нефть", заявил агентству Блумберг главный инвестиционный стратег Saxo Markets в Сингапуре
Чару Чанана (Charu Chanana).
В Иране в конце 2025 года начались протесты из-за девальвации местной валюты - иранского риала. В ряде городов Ирана протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против текущего политического строя. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений.