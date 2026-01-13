https://1prime.ru/20260113/neft-866427245.html

Цены на нефть выросли после заявления Трампа о пошлине на товары из Ирана

Цены на нефть выросли после заявления Трампа о пошлине на товары из Ирана - 13.01.2026, ПРАЙМ

Цены на нефть выросли после заявления Трампа о пошлине на товары из Ирана

Цены на нефть растут во вторник утром после заявления президента США Дональда Трампа о введении пошлины в 25% на товары из стран, ведущих бизнес с Ираном,... | 13.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-13T08:12+0300

2026-01-13T08:12+0300

2026-01-13T08:12+0300

энергетика

нефть

рынок

иран

сша

сингапур

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg

МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Цены на нефть растут во вторник утром после заявления президента США Дональда Трампа о введении пошлины в 25% на товары из стран, ведущих бизнес с Ираном, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.48 мск цена мартовских фьючерсов на нефть Brent росла на 0,34% относительно предыдущего закрытия - до 64,09 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,39%, до 59,55 доллара. Любая страна, ведущая дела с Ираном, будет облагаться пошлиной в 25% на все торговые операции с США, решение о введении пошлины вступает в силу немедленно, заявил Трамп ранее во вторник. Непосредственным последствием такого решения США "может стать геополитическая надбавка к ценам на нефть", заявил агентству Блумберг главный инвестиционный стратег Saxo Markets в Сингапуре Чару Чанана (Charu Chanana). В Иране в конце 2025 года начались протесты из-за девальвации местной валюты - иранского риала. В ряде городов Ирана протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против текущего политического строя. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений.

иран

сша

сингапур

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, рынок, иран, сша, сингапур, дональд трамп