2026-01-13T10:07+0300
2026-01-13T10:16+0300
энергетика
нефть
brent
wti
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают подниматься во вторник утром, стоимость барреля марки WTI впервые с начала декабря поднялась выше 60 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 10.00 мск цена мартовских фьючерсов на нефть WTI поднималась на 1,18% - до 60,02 доллара за баррель, показатель впервые с 8 декабря прошлого года поднялся выше уровня в 60 долларов. Мартовские фьючерсы на Brent дорожали на 0,8% - до 64,38 доллара.
нефть, brent, wti
Энергетика, Нефть, Brent, WTI
10:07 13.01.2026 (обновлено: 10:16 13.01.2026)
 
Цена барреля нефти марки WTI поднялась выше 60 долларов

Цена на нефть марки WTI поднялась выше $60 за баррель впервые с 8 декабря

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкРабота нефтяных станков-качалок
Работа нефтяных станков-качалок - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2026
Работа нефтяных станков-качалок. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают подниматься во вторник утром, стоимость барреля марки WTI впервые с начала декабря поднялась выше 60 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 10.00 мск цена мартовских фьючерсов на нефть WTI поднималась на 1,18% - до 60,02 доллара за баррель, показатель впервые с 8 декабря прошлого года поднялся выше уровня в 60 долларов. Мартовские фьючерсы на Brent дорожали на 0,8% - до 64,38 доллара.
 
ЭнергетикаНефтьBrentWTI
 
 
