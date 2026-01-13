https://1prime.ru/20260113/neft-866431332.html
Цена барреля нефти марки WTI поднялась выше 60 долларов
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают подниматься во вторник утром, стоимость барреля марки WTI впервые с начала декабря поднялась выше 60 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 10.00 мск цена мартовских фьючерсов на нефть WTI поднималась на 1,18% - до 60,02 доллара за баррель, показатель впервые с 8 декабря прошлого года поднялся выше уровня в 60 долларов. Мартовские фьючерсы на Brent дорожали на 0,8% - до 64,38 доллара.
