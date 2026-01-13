https://1prime.ru/20260113/neft-866431332.html

Цена барреля нефти марки WTI поднялась выше 60 долларов

Цена барреля нефти марки WTI поднялась выше 60 долларов - 13.01.2026, ПРАЙМ

Цена барреля нефти марки WTI поднялась выше 60 долларов

Мировые цены на нефть продолжают подниматься во вторник утром, стоимость барреля марки WTI впервые с начала декабря поднялась выше 60 долларов, следует из... | 13.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-13T10:07+0300

2026-01-13T10:07+0300

2026-01-13T10:16+0300

энергетика

нефть

brent

wti

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0b/864429596_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_f0c58a98dbd16b7581255c4bc4b01705.jpg

МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают подниматься во вторник утром, стоимость барреля марки WTI впервые с начала декабря поднялась выше 60 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 10.00 мск цена мартовских фьючерсов на нефть WTI поднималась на 1,18% - до 60,02 доллара за баррель, показатель впервые с 8 декабря прошлого года поднялся выше уровня в 60 долларов. Мартовские фьючерсы на Brent дорожали на 0,8% - до 64,38 доллара.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, brent, wti