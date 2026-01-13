Средняя цена нефти Urals в декабре снизилась на 38,2 процента

https://1prime.ru/20260113/neft-866434254.html
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Средняя цена нефти марки Urals, используемая для расчета нефтяных налогов, в декабре снизилась на 38,2% по сравнению с декабрем прошлого года – до 39,18 доллара за баррель, следует из данных Минэкономразвития РФ. "Средний уровень цен нефти сорта "Юралс" за декабрь 2025 года - 39,18 доллара США за баррель", – говорится в сообщении министерства. В декабре прошлого года средняя цена марки Urals составляла 63,44 доллара за баррель, следует из данных Минэкономразвития. Таким образом, в годовом выражении стоимость опустилась на 38,2%. В ноябре показатель составлял 44,87 доллара за баррель. Средняя стоимость Urals за месяц снизилась на 12,7%. При этом фактические экспортные цены на нефть отличаются от расчетных цен, используемых для целей налогообложения.
