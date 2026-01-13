Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Средняя цена нефти Urals в декабре снизилась на 38,2 процента - 13.01.2026
Средняя цена нефти Urals в декабре снизилась на 38,2 процента
2026-01-13T11:23+0300
2026-01-13T11:23+0300
энергетика
нефть
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864672587_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_cbd5382bb53d3683e20b968f356e997c.jpg
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Средняя цена нефти марки Urals, используемая для расчета нефтяных налогов, в декабре снизилась на 38,2% по сравнению с декабрем прошлого года – до 39,18 доллара за баррель, следует из данных Минэкономразвития РФ. "Средний уровень цен нефти сорта "Юралс" за декабрь 2025 года - 39,18 доллара США за баррель", – говорится в сообщении министерства. В декабре прошлого года средняя цена марки Urals составляла 63,44 доллара за баррель, следует из данных Минэкономразвития. Таким образом, в годовом выражении стоимость опустилась на 38,2%. В ноябре показатель составлял 44,87 доллара за баррель. Средняя стоимость Urals за месяц снизилась на 12,7%. При этом фактические экспортные цены на нефть отличаются от расчетных цен, используемых для целей налогообложения.
нефть, россия
Энергетика, Нефть, РОССИЯ
11:23 13.01.2026
 
© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкНефтяной станок-качалка
Нефтяной станок-качалка - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2026
Нефтяной станок-качалка. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Средняя цена нефти марки Urals, используемая для расчета нефтяных налогов, в декабре снизилась на 38,2% по сравнению с декабрем прошлого года – до 39,18 доллара за баррель, следует из данных Минэкономразвития РФ.
"Средний уровень цен нефти сорта "Юралс" за декабрь 2025 года - 39,18 доллара США за баррель", – говорится в сообщении министерства. В декабре прошлого года средняя цена марки Urals составляла 63,44 доллара за баррель, следует из данных Минэкономразвития. Таким образом, в годовом выражении стоимость опустилась на 38,2%.
В ноябре показатель составлял 44,87 доллара за баррель. Средняя стоимость Urals за месяц снизилась на 12,7%.
При этом фактические экспортные цены на нефть отличаются от расчетных цен, используемых для целей налогообложения.
 
Энергетика Нефть РОССИЯ
 
 
