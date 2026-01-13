Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цена на нефть Brent поднялась выше 65 долларов впервые с 18 ноября - 13.01.2026
Цена на нефть Brent поднялась выше 65 долларов впервые с 18 ноября
энергетика
нефть
мировая экономика
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили рост до 2% во вторник днем, а стоимость барреля марки Brent впервые с прошлой осени поднялась выше 65 долларов, следует из данных торгов.По состоянию на 12.39 мск цена мартовских фьючерсов на нефть Brent подскакивает на 1,86% - до 65,06 доллара за баррель, показатель впервые с 18 ноября прошлого года поднялся выше уровня в 65 доллара.Мартовские фьючерсы на WTI в то же время дорожают на 2,29% - до 60,68 доллара.
нефть, мировая экономика
Энергетика, Нефть, Мировая экономика
12:41 13.01.2026 (обновлено: 12:47 13.01.2026)
 
Цена на нефть Brent поднялась выше 65 долларов впервые с 18 ноября

Цена на нефть марки Brent поднялась выше $65 за баррель впервые с 18 ноября

© Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные вышки
Нефтяные вышки
Нефтяные вышки. Архивное фото
© Максим Богодвид
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили рост до 2% во вторник днем, а стоимость барреля марки Brent впервые с прошлой осени поднялась выше 65 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 12.39 мск цена мартовских фьючерсов на нефть Brent подскакивает на 1,86% - до 65,06 доллара за баррель, показатель впервые с 18 ноября прошлого года поднялся выше уровня в 65 доллара.
Мартовские фьючерсы на WTI в то же время дорожают на 2,29% - до 60,68 доллара.
Средняя цена нефти Urals в декабре снизилась на 38,2 процента
Средняя цена нефти Urals в декабре снизилась на 38,2 процента
11:23
 
ЭнергетикаНефтьМировая экономика
 
 
