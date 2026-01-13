Цена на нефть Brent поднялась выше 65 долларов впервые с 18 ноября

https://1prime.ru/20260113/neft-866438133.html
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили рост до 2% во вторник днем, а стоимость барреля марки Brent впервые с прошлой осени поднялась выше 65 долларов, следует из данных торгов.По состоянию на 12.39 мск цена мартовских фьючерсов на нефть Brent подскакивает на 1,86% - до 65,06 доллара за баррель, показатель впервые с 18 ноября прошлого года поднялся выше уровня в 65 доллара.Мартовские фьючерсы на WTI в то же время дорожают на 2,29% - до 60,68 доллара.
