Цены на нефть ускорили темпы роста
2026-01-13T14:54+0300
энергетика
нефть
рынок
сша
иран
дональд трамп
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Цены на нефть увеличивают темпы роста до 1-2% на фоне сохранения геополитических рисков, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 14.25 мск цена мартовских фьючерсов на нефть Brent росла на 1,55% относительно предыдущего закрытия - до 64,86 доллара за баррель, в ходе торгов нефть поднималась выше 65 долларов за баррель впервые с 18 ноября. Мартовские фьючерсы на WTI увеличиваются на 1,57%, до 60,25 доллара, котировки находятся выше отметки в 60 долларов впервые с 8 декабря. Утром котировки нефти марки Brent и марки WTI поднимались примерно на 0,3%. "Геополитический риск находится на самом высоком уровне за все время. На данный момент это то, что подталкивает к резкому росту цены (на нефть - ред.)", - сказал агентству Блумберг главный стратег по энергетическим потокам Carlyle Group Inc. Джефф Карри (Jeff Currie). Президент США Дональд Трамп сообщил, что любые страны, ведущие дела с Ираном, будут облагаться пошлиной в 25% на все торговые операции с США. Решение о введении пошлины вступает в силу немедленно, заявил он ранее во вторник. Кроме того, нефтяные инвесторы ожидают публикацию краткосрочного энергетического прогноза (STEO) минэнерго США позднее во вторник, в котором ведомство обновит свои прогнозы по стоимости нефти марок Brent и WTI, а также по нефтедобыче в стране.
