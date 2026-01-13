https://1prime.ru/20260113/neft-866442646.html

Цены на нефть ускорили темпы роста

2026-01-13T14:54+0300

энергетика

нефть

рынок

сша

иран

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859689712_0:100:3283:1947_1920x0_80_0_0_c4e5d49b48fbbd994bd6129daf981bc6.jpg

МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Цены на нефть увеличивают темпы роста до 1-2% на фоне сохранения геополитических рисков, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 14.25 мск цена мартовских фьючерсов на нефть Brent росла на 1,55% относительно предыдущего закрытия - до 64,86 доллара за баррель, в ходе торгов нефть поднималась выше 65 долларов за баррель впервые с 18 ноября. Мартовские фьючерсы на WTI увеличиваются на 1,57%, до 60,25 доллара, котировки находятся выше отметки в 60 долларов впервые с 8 декабря. Утром котировки нефти марки Brent и марки WTI поднимались примерно на 0,3%. "Геополитический риск находится на самом высоком уровне за все время. На данный момент это то, что подталкивает к резкому росту цены (на нефть - ред.)", - сказал агентству Блумберг главный стратег по энергетическим потокам Carlyle Group Inc. Джефф Карри (Jeff Currie). Президент США Дональд Трамп сообщил, что любые страны, ведущие дела с Ираном, будут облагаться пошлиной в 25% на все торговые операции с США. Решение о введении пошлины вступает в силу немедленно, заявил он ранее во вторник. Кроме того, нефтяные инвесторы ожидают публикацию краткосрочного энергетического прогноза (STEO) минэнерго США позднее во вторник, в котором ведомство обновит свои прогнозы по стоимости нефти марок Brent и WTI, а также по нефтедобыче в стране.

