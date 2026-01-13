Цены на нефть ускорили рост до 3%

https://1prime.ru/20260113/neft-866455234.html

2026-01-13T20:50+0300

МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером усилили рост до 3%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 19.31 мск цена мартовских фьючерсов на нефть Brent поднималась на 2,96% - до 65,76 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 3,37%, до 61,32 доллара. Инвесторы продолжают следить за ситуацией в Иране. Во вторник президент США Дональд Трамп заявил об отмене всех контактов с чиновниками страны. Он также поддержал участников беспорядков в Иране и пообещал "помочь" им. "Смена режима в Иране может в конечном итоге усилить нисходящую тенденцию на рынках нефти, поскольку ситуация с поставками по-прежнему остается стабильной. Но до этого возможно еще одно ралли, если беспорядки - прямо или косвенно - затронут энергетические потоки", - приводит агентство Блумберг мнение аналитика Rabobank в Лондоне Флоренс Шмит (Florence Schmit). В среду минэнерго США опубликует статистику о запасах нефти в стране. Ожидается, что за неделю по 9 января показатель сократился на 2,2 миллиона баррелей.

