Минэнерго США снизило прогноз по спросу на нефть в мире
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Минэнерго США понизило прогноз по спросу на нефть в мире в 2026 году на 350 тысяч баррелей в сутки, до 104,82 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации (EIA) министерства. В прошлом месяце спрос в 2026 году ожидался на уровне 105,17 миллиона баррелей в сутки. Также, согласно приложенным таблицам, спрос в 2025 году был пересмотрен и снижен на 250 тысяч баррелей в сутки, до 103,69 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, Минэнерго США ожидает рост спроса на 1,13 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 2025 годом.
