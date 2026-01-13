https://1prime.ru/20260113/neft-866457004.html

Минэнерго США снизило прогноз по спросу на нефть в мире

Минэнерго США снизило прогноз по спросу на нефть в мире - 13.01.2026, ПРАЙМ

Минэнерго США снизило прогноз по спросу на нефть в мире

Минэнерго США понизило прогноз по спросу на нефть в мире в 2026 году на 350 тысяч баррелей в сутки, до 104,82 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного | 13.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-13T22:45+0300

2026-01-13T22:45+0300

2026-01-13T22:45+0300

нефть

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859689712_0:100:3283:1947_1920x0_80_0_0_c4e5d49b48fbbd994bd6129daf981bc6.jpg

МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Минэнерго США понизило прогноз по спросу на нефть в мире в 2026 году на 350 тысяч баррелей в сутки, до 104,82 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации (EIA) министерства. В прошлом месяце спрос в 2026 году ожидался на уровне 105,17 миллиона баррелей в сутки. Также, согласно приложенным таблицам, спрос в 2025 году был пересмотрен и снижен на 250 тысяч баррелей в сутки, до 103,69 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, Минэнерго США ожидает рост спроса на 1,13 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 2025 годом.

https://1prime.ru/20260113/neft-866438133.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, сша