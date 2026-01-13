https://1prime.ru/20260113/oreshnik-866457449.html

На Западе выступили с резким заявлением о России после удара "Орешника"

На Западе выступили с резким заявлением о России после удара "Орешника"

МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Применение гиперзвуковых ракет "Орешник" продемонстрировало готовность России повышать технологический уровень вооружений в условиях конфликтов, пишет L’AntiDiplomatico."Применение "Орешника" во время удара возмездия стало не только демонстрацией силы, но и сигналом, что Москва готова использовать передовые и смертоносные системы вооружения для поражения приоритетных целей, что еще больше повышает технологический уровень конфликта", — говорится в публикации.Авторы материала также подчеркивают, что российские власти рассматривают применение данного комплекса как вынужденный и соразмерный шаг самообороны, направленный на нейтрализацию угроз национальной безопасности.В пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска применили гиперзвуковые ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина.СМИ писали о серии взрывов в Киеве и Львове. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе есть повреждения критической инфраструктуры. Также в некоторых районах наблюдаются перебои с электричеством.

