2026-01-13T22:57+0300
2026-01-13T22:57+0300
2026-01-13T22:57+0300
МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Применение гиперзвуковых ракет "Орешник" продемонстрировало готовность России повышать технологический уровень вооружений в условиях конфликтов, пишет L’AntiDiplomatico."Применение "Орешника" во время удара возмездия стало не только демонстрацией силы, но и сигналом, что Москва готова использовать передовые и смертоносные системы вооружения для поражения приоритетных целей, что еще больше повышает технологический уровень конфликта", — говорится в публикации.Авторы материала также подчеркивают, что российские власти рассматривают применение данного комплекса как вынужденный и соразмерный шаг самообороны, направленный на нейтрализацию угроз национальной безопасности.В пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска применили гиперзвуковые ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина.СМИ писали о серии взрывов в Киеве и Львове. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе есть повреждения критической инфраструктуры. Также в некоторых районах наблюдаются перебои с электричеством.
