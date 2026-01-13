Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе выступили с резким заявлением о России после удара "Орешника" - 13.01.2026
Спецоперация на Украине
На Западе выступили с резким заявлением о России после удара "Орешника"
На Западе выступили с резким заявлением о России после удара "Орешника"
Применение гиперзвуковых ракет "Орешник" продемонстрировало готовность России повышать технологический уровень вооружений в условиях конфликтов, пишет... | 13.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-13T22:57+0300
2026-01-13T22:57+0300
МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Применение гиперзвуковых ракет "Орешник" продемонстрировало готовность России повышать технологический уровень вооружений в условиях конфликтов, пишет L’AntiDiplomatico."Применение "Орешника" во время удара возмездия стало не только демонстрацией силы, но и сигналом, что Москва готова использовать передовые и смертоносные системы вооружения для поражения приоритетных целей, что еще больше повышает технологический уровень конфликта", — говорится в публикации.Авторы материала также подчеркивают, что российские власти рассматривают применение данного комплекса как вынужденный и соразмерный шаг самообороны, направленный на нейтрализацию угроз национальной безопасности.В пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска применили гиперзвуковые ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина.СМИ писали о серии взрывов в Киеве и Львове. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе есть повреждения критической инфраструктуры. Также в некоторых районах наблюдаются перебои с электричеством.
22:57 13.01.2026
 
На Западе выступили с резким заявлением о России после удара "Орешника"

L'AntiDiplomatico: применение "Орешника" показало технологическую готовность России

© РИА НовостиПодвижный грунтовый ракетный комплекс "Орешник"
Подвижный грунтовый ракетный комплекс Орешник
Подвижный грунтовый ракетный комплекс "Орешник". Архивное фото
© РИА Новости
МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Применение гиперзвуковых ракет "Орешник" продемонстрировало готовность России повышать технологический уровень вооружений в условиях конфликтов, пишет L’AntiDiplomatico.
"Применение "Орешника" во время удара возмездия стало не только демонстрацией силы, но и сигналом, что Москва готова использовать передовые и смертоносные системы вооружения для поражения приоритетных целей, что еще больше повышает технологический уровень конфликта", — говорится в публикации.
Момент удара Орешником по украинским критическим объектам. Кадр видео
"Русские в ярости". Пользователи Сети высказались о реакции на "Орешник"
Вчера, 19:38
Авторы материала также подчеркивают, что российские власти рассматривают применение данного комплекса как вынужденный и соразмерный шаг самообороны, направленный на нейтрализацию угроз национальной безопасности.
В пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска применили гиперзвуковые ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина.
СМИ писали о серии взрывов в Киеве и Львове. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе есть повреждения критической инфраструктуры. Также в некоторых районах наблюдаются перебои с электричеством.
