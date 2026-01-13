Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Приморье из-за непогоды отменили ряд внутренних рейсов - 13.01.2026
В Приморье из-за непогоды отменили ряд внутренних рейсов
ВЛАДИВОСТОК, 13 янв - ПРАЙМ. Ряд внутренних рейсов отменены или задерживаются в Приморье из-за непогоды, сообщает краевой минтранс. "По метеоусловиям сегодня отменены внутренние авиарейсы: Владивосток – Терней – Владивосток, Терней – Амгу – Терней", - говорится в сообщении. Помимо этого, как сообщает международный аэропорт Владивостока, из-за позднего прибытия задержаны на вылет рейсы SU1701 "Аэрофлота" в Москву и U6572 "Уральских авиалиний" в Екатеринбург. В аэропорту Петропавловска-Камчатского задерживается вылет рейсов HZ5616 "Авроры" и S76215 S7 Airlines.
ВЛАДИВОСТОК, 13 янв - ПРАЙМ. Ряд внутренних рейсов отменены или задерживаются в Приморье из-за непогоды, сообщает краевой минтранс.
"По метеоусловиям сегодня отменены внутренние авиарейсы: Владивосток – Терней – Владивосток, Терней – Амгу – Терней", - говорится в сообщении.
Помимо этого, как сообщает международный аэропорт Владивостока, из-за позднего прибытия задержаны на вылет рейсы SU1701 "Аэрофлота" в Москву и U6572 "Уральских авиалиний" в Екатеринбург.
В аэропорту Петропавловска-Камчатского задерживается вылет рейсов HZ5616 "Авроры" и S76215 S7 Airlines.
 
