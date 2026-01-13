https://1prime.ru/20260113/primore-866422770.html

В Приморье из-за непогоды отменили ряд внутренних рейсов

В Приморье из-за непогоды отменили ряд внутренних рейсов - 13.01.2026, ПРАЙМ

В Приморье из-за непогоды отменили ряд внутренних рейсов

Ряд внутренних рейсов отменены или задерживаются в Приморье из-за непогоды, сообщает краевой минтранс. | 13.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-13T02:55+0300

2026-01-13T02:55+0300

2026-01-13T02:55+0300

бизнес

владивосток

приморье

москва

аэрофлот

уральские авиалинии

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866422770.jpg?1768262149

ВЛАДИВОСТОК, 13 янв - ПРАЙМ. Ряд внутренних рейсов отменены или задерживаются в Приморье из-за непогоды, сообщает краевой минтранс. "По метеоусловиям сегодня отменены внутренние авиарейсы: Владивосток – Терней – Владивосток, Терней – Амгу – Терней", - говорится в сообщении. Помимо этого, как сообщает международный аэропорт Владивостока, из-за позднего прибытия задержаны на вылет рейсы SU1701 "Аэрофлота" в Москву и U6572 "Уральских авиалиний" в Екатеринбург. В аэропорту Петропавловска-Камчатского задерживается вылет рейсов HZ5616 "Авроры" и S76215 S7 Airlines.

владивосток

приморье

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, владивосток, приморье, москва, аэрофлот, уральские авиалинии