https://1prime.ru/20260113/raznoglasiya-866432285.html

Politico узнало о разногласиях ФРГ и Франции по закупкам оружия для Украины

Politico узнало о разногласиях ФРГ и Франции по закупкам оружия для Украины - 13.01.2026, ПРАЙМ

Politico узнало о разногласиях ФРГ и Франции по закупкам оружия для Украины

У ФРГ разногласия с Францией по поводу закупок вооружений Украиной за счёт кредита в 90 миллиардов евро, Берлин выступает за то, чтобы Киев также мог... | 13.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-13T10:40+0300

2026-01-13T10:40+0300

2026-01-13T10:40+0300

спецоперация на украине

мировая экономика

украина

германия

киев

эммануэль макрон

виктор орбан

ес

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861628876_0:167:3049:1882_1920x0_80_0_0_68d8be1a3baecde4330c4233c7c927eb.jpg

МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. У ФРГ разногласия с Францией по поводу закупок вооружений Украиной за счёт кредита в 90 миллиардов евро, Берлин выступает за то, чтобы Киев также мог приобретать оружие у производителей за пределами ЕС, при этом преференции получат фирмы государств, активно спонсирующих Украину, сообщает газета Politico со ссылкой на письмо немецкого правительства, направленное другим странам блока. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что лидеры стран ЕС увязали закупку вооружений Украиной за счёт кредита в 90 миллиардов евро с приобретением оружия у производителей из ЕС. Как отмечает издание, Германия и Нидерланды не согласны со стремлением Франции ограничить круг поставщиков вооружений. Из стран ЕС на стороне Парижа выступают только Греция и Кипр, говорится в материале газеты. "Германия не поддерживает предложения ограничить закупки в третьих странах... и обеспокоена тем, что на способность Украины защищать себя будут наложены чрезмерные ограничения", - приводит Politico слова из письма. При этом, по мнению Берлина, оружие для Украины за счет кредита должно приобретаться в первую очередь в странах, которые оказали более значительную финансовую поддержку Киеву. Как пишет газета, подобное условие выгодно ФРГ, которая является одним из крупнейших доноров Украины. По мнению дипломатов, Германия таким образом стремится поддержать немецкие фирмы и мотивировать другие страны более активно помогать Киеву финансово. В Брюсселе 19 декабря завершился саммит, по итогу которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Сообщалось, что Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита. По итогам саммита премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что расплачиваться за кредит ЕС Киеву будут дети и внуки тех, кто принял это решение, поскольку Украина деньги не вернет. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

украина

германия

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, украина, германия, киев, эммануэль макрон, виктор орбан, ес, нато