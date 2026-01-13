Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Politico узнало о разногласиях ФРГ и Франции по закупкам оружия для Украины - 13.01.2026, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине
Politico узнало о разногласиях ФРГ и Франции по закупкам оружия для Украины
Politico узнало о разногласиях ФРГ и Франции по закупкам оружия для Украины - 13.01.2026, ПРАЙМ
Politico узнало о разногласиях ФРГ и Франции по закупкам оружия для Украины
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. У ФРГ разногласия с Францией по поводу закупок вооружений Украиной за счёт кредита в 90 миллиардов евро, Берлин выступает за то, чтобы Киев также мог приобретать оружие у производителей за пределами ЕС, при этом преференции получат фирмы государств, активно спонсирующих Украину, сообщает газета Politico со ссылкой на письмо немецкого правительства, направленное другим странам блока. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что лидеры стран ЕС увязали закупку вооружений Украиной за счёт кредита в 90 миллиардов евро с приобретением оружия у производителей из ЕС. Как отмечает издание, Германия и Нидерланды не согласны со стремлением Франции ограничить круг поставщиков вооружений. Из стран ЕС на стороне Парижа выступают только Греция и Кипр, говорится в материале газеты. "Германия не поддерживает предложения ограничить закупки в третьих странах... и обеспокоена тем, что на способность Украины защищать себя будут наложены чрезмерные ограничения", - приводит Politico слова из письма. При этом, по мнению Берлина, оружие для Украины за счет кредита должно приобретаться в первую очередь в странах, которые оказали более значительную финансовую поддержку Киеву. Как пишет газета, подобное условие выгодно ФРГ, которая является одним из крупнейших доноров Украины. По мнению дипломатов, Германия таким образом стремится поддержать немецкие фирмы и мотивировать другие страны более активно помогать Киеву финансово. В Брюсселе 19 декабря завершился саммит, по итогу которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Сообщалось, что Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита. По итогам саммита премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что расплачиваться за кредит ЕС Киеву будут дети и внуки тех, кто принял это решение, поскольку Украина деньги не вернет. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
мировая экономика, украина, германия, киев, эммануэль макрон, виктор орбан, ес, нато
Спецоперация на Украине, Мировая экономика, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, Киев, Эммануэль Макрон, Виктор Орбан, ЕС, НАТО
10:40 13.01.2026
 
Politico узнало о разногласиях ФРГ и Франции по закупкам оружия для Украины

Politico: ФРГ не согласна с Францией по поводу закупок оружия Киеву за счет кредита

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2026
Украинские военнослужащие. Архивное фото
