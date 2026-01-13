Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Вучич рассказал, когда ожидается окончательный договор о покупке NIS - 13.01.2026
Вучич рассказал, когда ожидается окончательный договор о покупке NIS
Вучич рассказал, когда ожидается окончательный договор о покупке NIS - 13.01.2026
Вучич рассказал, когда ожидается окончательный договор о покупке NIS
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает окончательный договор о покупке контрольного пакета акций "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) под санкциями... | 13.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-13T12:59+0300
2026-01-13T12:59+0300
энергетика
нефть
сербия
сша
оаэ
александр вучич
владимир путин
nis
газпром
mol
https://cdnn.1prime.ru/img/83765/56/837655603_0:0:3041:1711_1920x0_80_0_0_d970e08e12cec4da48b74111fa0eeb5c.jpg
БЕЛГРАД, 13 янв - ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает окончательный договор о покупке контрольного пакета акций "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) под санкциями США в феврале-марте этого года. Сербские СМИ сообщили в понедельник, что Вучич обсудил с руководством венгерской нефтегазовой компании MOL возможность продажи российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии". "Не ожидаю окончательного договора по NIS в ближайшие два-три дня, но ожидаю, что (относящиеся к сделке - ред.) документы будут доставлены Управлению иностранными активами (OFAC, минфина США - ред.) Думаю, что окончательный договор будет завершён до февраля-марта. Но когда доставите эти документы, ясно в каком направлении все идёт, ожидаю этого в ближайшие 48 часов", - заявил президент Сербии в ходе визита в ОАЭ, трансляцию вело агентство Танюг. Санкции США в отношении NIS были приостановлены до 23 января, компания 9 января договорилась о поставках первой партии нефти на переработку. Вучич сказал в начале января, что ожидает 25-26 января возобновления производства нефтепродуктов на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) NIS в Панчево. Минэнерго Сербии в понедельник подтвердило, что первая партия сырья на НПЗ будет доставлена во вторник. Компания-оператор Адриатического нефтепровода из Хорватии (JANAF) сообщила ранее о возобновлении снабжения российско-сербской NIS сырой нефтью для переработки после приостановки действия санкций США. JANAF является единственным поставщиком, и по договору с NIS от 1 января 2024 года до 31 декабря 2026 года должен поставить по нефтепроводу 10 миллионов тонн сырья с терминала на острове Крк в Хорватии в Сербию. Вучич сообщил 7 января, что власти Сербии планирует купить еще 5% акций российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) к имеющимся у государства 29,8%, чтобы получить большее влияние на компанию. Венгерская нефтегазовая компания MOL и российско-сербская "Нефтяная индустрия Сербии" ранее подали запрос минфину США на приостановку санкций в свете переговоров об изменении структуры собственности в NIS. Минфин США продлил срок для переговоров по продаже контрольного российского пакета в NIS с 13 февраля 2026 года до 24 марта того же года. Скупщина Сербии 3 декабря поддержала проект бюджета на 2026 год, в котором 164 миллиарда динаров (около 1,4 миллиарда евро) зарезервировано на случай, если республика будет вынуждена взять контроль над NIS. Президент РФ Владимир Путин 19 декабря в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, сказал, что Россия знает, что происходит с дочерней компанией "Газпром нефти" – NIS в Сербии. По его словам, Россия исходит из того, что Сербия будет исполнять взятые на себя обязательства, иначе возникает вопрос, как вкладывать деньги в сербскую экономику. На Белградской бирже 19 сентября появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18 433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга, дочерней структурой "Газпрома", оставившего себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8% акций, государству Сербия - 29,8%, остальное - мелким акционерам. "Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает около 14 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет более 400 АЗС, НПЗ в Панчево, производственной площадкой в Нови-Саде, предприятием "Петрохемия" и совместно с "Газпром энергохолдинг" - ТЭС Панчево.
сербия
сша
оаэ
Новости
нефть, сербия, сша, оаэ, александр вучич, владимир путин, nis, газпром, mol
Энергетика, Нефть, СЕРБИЯ, США, ОАЭ, Александр Вучич, Владимир Путин, NIS, Газпром, MOL
12:59 13.01.2026
 
Вучич рассказал, когда ожидается окончательный договор о покупке NIS

Вучич ожидает договор о продаже NIS под санкциями США в феврале-марте

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
БЕЛГРАД, 13 янв - ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает окончательный договор о покупке контрольного пакета акций "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) под санкциями США в феврале-марте этого года.
Сербские СМИ сообщили в понедельник, что Вучич обсудил с руководством венгерской нефтегазовой компании MOL возможность продажи российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии".
"Не ожидаю окончательного договора по NIS в ближайшие два-три дня, но ожидаю, что (относящиеся к сделке - ред.) документы будут доставлены Управлению иностранными активами (OFAC, минфина США - ред.) Думаю, что окончательный договор будет завершён до февраля-марта. Но когда доставите эти документы, ясно в каком направлении все идёт, ожидаю этого в ближайшие 48 часов", - заявил президент Сербии в ходе визита в ОАЭ, трансляцию вело агентство Танюг.
Санкции США в отношении NIS были приостановлены до 23 января, компания 9 января договорилась о поставках первой партии нефти на переработку. Вучич сказал в начале января, что ожидает 25-26 января возобновления производства нефтепродуктов на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) NIS в Панчево.
Минэнерго Сербии в понедельник подтвердило, что первая партия сырья на НПЗ будет доставлена во вторник.
Компания-оператор Адриатического нефтепровода из Хорватии (JANAF) сообщила ранее о возобновлении снабжения российско-сербской NIS сырой нефтью для переработки после приостановки действия санкций США. JANAF является единственным поставщиком, и по договору с NIS от 1 января 2024 года до 31 декабря 2026 года должен поставить по нефтепроводу 10 миллионов тонн сырья с терминала на острове Крк в Хорватии в Сербию.
Вучич сообщил 7 января, что власти Сербии планирует купить еще 5% акций российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) к имеющимся у государства 29,8%, чтобы получить большее влияние на компанию.
Венгерская нефтегазовая компания MOL и российско-сербская "Нефтяная индустрия Сербии" ранее подали запрос минфину США на приостановку санкций в свете переговоров об изменении структуры собственности в NIS.
Минфин США продлил срок для переговоров по продаже контрольного российского пакета в NIS с 13 февраля 2026 года до 24 марта того же года.
Скупщина Сербии 3 декабря поддержала проект бюджета на 2026 год, в котором 164 миллиарда динаров (около 1,4 миллиарда евро) зарезервировано на случай, если республика будет вынуждена взять контроль над NIS.
Президент РФ Владимир Путин 19 декабря в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, сказал, что Россия знает, что происходит с дочерней компанией "Газпром нефти" – NIS в Сербии. По его словам, Россия исходит из того, что Сербия будет исполнять взятые на себя обязательства, иначе возникает вопрос, как вкладывать деньги в сербскую экономику.
На Белградской бирже 19 сентября появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18 433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга, дочерней структурой "Газпрома", оставившего себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8% акций, государству Сербия - 29,8%, остальное - мелким акционерам.
"Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает около 14 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет более 400 АЗС, НПЗ в Панчево, производственной площадкой в Нови-Саде, предприятием "Петрохемия" и совместно с "Газпром энергохолдинг" - ТЭС Панчево.
 
ЭнергетикаНефтьСЕРБИЯСШАОАЭАлександр ВучичВладимир ПутинNISГазпромMOL
 
 
