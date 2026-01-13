Китай создаст заводы по производству пластика из угля вместо нефти

https://1prime.ru/20260113/smi-866440282.html

Китай планирует создать более 30 заводов, которые будут использовать уголь вместо нефти для создания пластика, чтобы снизить зависимость от импортируемой нефти, | 13.01.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Китай планирует создать более 30 заводов, которые будут использовать уголь вместо нефти для создания пластика, чтобы снизить зависимость от импортируемой нефти, сообщает гонконгская газета South China Morning Post (SCMP). По данным газеты, уголь может быть переработан для создания олефинов - незаменимого сырья для создания десятков тысяч химических продуктов, в том числе пластика, синтетических волокон и каучука. "Китай активизирует усилия, чтобы использовать запасы угля вместо нефти для производства пластика и синтетического каучука", - говорится в статье. Уточняется, что Китай одобрил 36 проектов, 20 из которых уже введены в эксплуатацию. "Хотя основной практикой является производство олефинов из нефти, использование угля может принести значительную экономию и помочь уменьшить зависимость страны от импортируемой нефти в то время, когда Дональд Трамп стремится расширить контроль США над поставками нефти в мире", - отмечает издание. Согласно подсчетам PTGChemical, подобный процесс производства пластика из угля будет прибыльным и выгодным до тех пор, пока стоимость нефти превышает 35 долларов США за один баррель. По их данным, производство материалов из угля стоит около 900 долларов за тонну, что примерно на 215 долларов дешевле, чем из нефти. Ранее государственное статистическое бюро Китая сообщило, что страна в январе-ноябре нарастила добычу нефти на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 198,25 миллиона тонн, объем добычи природного газа за указанный период составил 238,9 миллиарда кубометров, что на 6,3% чем в январе-ноябре 2024 года.

