Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китай создаст заводы по производству пластика из угля вместо нефти - 13.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260113/smi-866440282.html
Китай создаст заводы по производству пластика из угля вместо нефти
Китай создаст заводы по производству пластика из угля вместо нефти - 13.01.2026, ПРАЙМ
Китай создаст заводы по производству пластика из угля вместо нефти
Китай планирует создать более 30 заводов, которые будут использовать уголь вместо нефти для создания пластика, чтобы снизить зависимость от импортируемой нефти, | 13.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-13T14:11+0300
2026-01-13T14:11+0300
нефть
китай
сша
дональд трамп
промышленность
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0d/860662959_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4922506f0e0b3802a2299517902ff378.jpg
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Китай планирует создать более 30 заводов, которые будут использовать уголь вместо нефти для создания пластика, чтобы снизить зависимость от импортируемой нефти, сообщает гонконгская газета South China Morning Post (SCMP). По данным газеты, уголь может быть переработан для создания олефинов - незаменимого сырья для создания десятков тысяч химических продуктов, в том числе пластика, синтетических волокон и каучука. "Китай активизирует усилия, чтобы использовать запасы угля вместо нефти для производства пластика и синтетического каучука", - говорится в статье. Уточняется, что Китай одобрил 36 проектов, 20 из которых уже введены в эксплуатацию. "Хотя основной практикой является производство олефинов из нефти, использование угля может принести значительную экономию и помочь уменьшить зависимость страны от импортируемой нефти в то время, когда Дональд Трамп стремится расширить контроль США над поставками нефти в мире", - отмечает издание. Согласно подсчетам PTGChemical, подобный процесс производства пластика из угля будет прибыльным и выгодным до тех пор, пока стоимость нефти превышает 35 долларов США за один баррель. По их данным, производство материалов из угля стоит около 900 долларов за тонну, что примерно на 215 долларов дешевле, чем из нефти. Ранее государственное статистическое бюро Китая сообщило, что страна в январе-ноябре нарастила добычу нефти на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 198,25 миллиона тонн, объем добычи природного газа за указанный период составил 238,9 миллиарда кубометров, что на 6,3% чем в январе-ноябре 2024 года.
китай
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0d/860662959_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e083b92c737aeafc42286224ef791e71.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, китай, сша, дональд трамп, промышленность
Нефть, КИТАЙ, США, Дональд Трамп, Промышленность
14:11 13.01.2026
 
Китай создаст заводы по производству пластика из угля вместо нефти

SCMP: КНР создаст более 30 заводов по производству пластика из угля вместо нефти

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкДобыча угля
Добыча угля - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2026
Добыча угля. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Китай планирует создать более 30 заводов, которые будут использовать уголь вместо нефти для создания пластика, чтобы снизить зависимость от импортируемой нефти, сообщает гонконгская газета South China Morning Post (SCMP).
По данным газеты, уголь может быть переработан для создания олефинов - незаменимого сырья для создания десятков тысяч химических продуктов, в том числе пластика, синтетических волокон и каучука.
"Китай активизирует усилия, чтобы использовать запасы угля вместо нефти для производства пластика и синтетического каучука", - говорится в статье.
Уточняется, что Китай одобрил 36 проектов, 20 из которых уже введены в эксплуатацию.
"Хотя основной практикой является производство олефинов из нефти, использование угля может принести значительную экономию и помочь уменьшить зависимость страны от импортируемой нефти в то время, когда Дональд Трамп стремится расширить контроль США над поставками нефти в мире", - отмечает издание.
Согласно подсчетам PTGChemical, подобный процесс производства пластика из угля будет прибыльным и выгодным до тех пор, пока стоимость нефти превышает 35 долларов США за один баррель. По их данным, производство материалов из угля стоит около 900 долларов за тонну, что примерно на 215 долларов дешевле, чем из нефти.
Ранее государственное статистическое бюро Китая сообщило, что страна в январе-ноябре нарастила добычу нефти на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 198,25 миллиона тонн, объем добычи природного газа за указанный период составил 238,9 миллиарда кубометров, что на 6,3% чем в январе-ноябре 2024 года.
 
НефтьКИТАЙСШАДональд ТрампПромышленность
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала