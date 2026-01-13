Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минэнерго Казахстана подтвердило сообщения об инцидентах с танкерами - 13.01.2026, ПРАЙМ
Минэнерго Казахстана подтвердило сообщения об инцидентах с танкерами
Минэнерго Казахстана подтвердило сообщения об инцидентах с танкерами - 13.01.2026, ПРАЙМ
Минэнерго Казахстана подтвердило сообщения об инцидентах с танкерами
Минэнерго Казахстана подтвердило сообщения об инцидентах в районе морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума с двумя танкерами, задействованными | 13.01.2026, ПРАЙМ
АСТАНА, 13 янв - ПРАЙМ. Минэнерго Казахстана подтвердило сообщения об инцидентах в районе морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума с двумя танкерами, задействованными в транспортировке казахстанской нефти, говорится в сообщении ведомства. "Министерство энергетики Республики Казахстан подтверждает информацию об инцидентах, произошедших 13 января 2026 года в акватории Черного моря в районе морского терминала КТК с двумя судами, задействованными в транспортировке казахстанской экспортной нефти", - говорится в сообщении.
нефть, казахстан, черное море, ктк
Нефть, КАЗАХСТАН, Черное море, КТК
21:02 13.01.2026
 
Минэнерго Казахстана подтвердило сообщения об инцидентах с танкерами

Минэнерго Казахстана подтвердило инциденты в районе терминала КТК с двумя танкерами

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкТанкеры с нефтью
Танкеры с нефтью - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2026
Танкеры с нефтью. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
АСТАНА, 13 янв - ПРАЙМ. Минэнерго Казахстана подтвердило сообщения об инцидентах в районе морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума с двумя танкерами, задействованными в транспортировке казахстанской нефти, говорится в сообщении ведомства.
"Министерство энергетики Республики Казахстан подтверждает информацию об инцидентах, произошедших 13 января 2026 года в акватории Черного моря в районе морского терминала КТК с двумя судами, задействованными в транспортировке казахстанской экспортной нефти", - говорится в сообщении.
