Минэнерго Казахстана подтвердило сообщения об инцидентах с танкерами

АСТАНА, 13 янв - ПРАЙМ. Минэнерго Казахстана подтвердило сообщения об инцидентах в районе морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума с двумя танкерами, задействованными в транспортировке казахстанской нефти, говорится в сообщении ведомства. "Министерство энергетики Республики Казахстан подтверждает информацию об инцидентах, произошедших 13 января 2026 года в акватории Черного моря в районе морского терминала КТК с двумя судами, задействованными в транспортировке казахстанской экспортной нефти", - говорится в сообщении.

