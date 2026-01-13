https://1prime.ru/20260113/tramp-866458680.html

Трамп заявил, что США будут добиваться снижения цен на нефть в мире

13.01.2026

Трамп заявил, что США будут добиваться снижения цен на нефть в мире

США будут добиваться дальнейшего снижения стоимости нефти в мире, продавая энергоносители из Венесуэлы на открытом рынке, заявил президент США Дональд Трамп в... | 13.01.2026, ПРАЙМ

нефть

мировая экономика

венесуэла

сша

вашингтон

дональд трамп

николас мадуро

джон болтон

мид

оон

ВАШИНГТОН, 13 янв - ПРАЙМ. США будут добиваться дальнейшего снижения стоимости нефти в мире, продавая энергоносители из Венесуэлы на открытом рынке, заявил президент США Дональд Трамп в ответ на недовольства американцев потребительскими ценами. "Мы привозим ее (нефть из Венесуэлы - ред.) на переработку. Это невероятное чувство. Отлично. Победа - это хорошо. Мы будем работать с Венесуэлой... Мы еще больше снизим цены на нефть. Сейчас они находятся на самом низком уровне за последние 6-7 лет, но мы снизим их еще больше", - сказал Трамп, выступая на экономическом форуме в Детройте. Трамп ранее заявлял, что Вашингтон получит сотни миллиардов или триллионы долларов от продажи нефти из Венесуэлы. Он предупредил американские нефтяные компании, что в Венесуэлу придется вложить не менее 100 миллиардов долларов и подчеркнул, что США готовы обрабатывать нефть из Венесуэлы. По словам президента США, тяжелая нефть из латиноамериканской страны имеет хорошее применение для строительства дорог. При этом бывший советник Трампа Джон Болтон выразил мнение, что планы президента США в отношении Венесуэлы могут серьезно навредить американским компаниям по добыче сланцевой нефти. США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Соединенных Штатов. Первое заседание суда уже состоялось в Нью-Йорке, там Мадуро и его жена заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон получит сотни миллиардов или триллионы долларов от продажи нефти из Венесуэлы. Он также не стал называть точных сроков, как долго США будут сохранять контроль над Венесуэлой, но заявил, что "гораздо дольше" года. Уполномоченным президентом Венесуэлы стала Дельси Родригес, до этого занимавшая пост вице-президента страны. По данным Минобороны Венесуэлы, в результате атаки США погибли 100 человек. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР. Верховный комиссар ООН по правам человека также заявил, что операция США в Венесуэле подрывает основы международного права о неприменении силы.

венесуэла

сша

вашингтон

нефть, мировая экономика, венесуэла, сша, вашингтон, дональд трамп, николас мадуро, джон болтон, мид, оон