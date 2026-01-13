Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В крупнейших российских банках снизились ставки по вкладам - 13.01.2026, ПРАЙМ
В крупнейших российских банках снизились ставки по вкладам
В крупнейших российских банках снизились ставки по вкладам - 13.01.2026, ПРАЙМ
В крупнейших российских банках снизились ставки по вкладам
Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков в России, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам третьей декады декабря... | 13.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков в России, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам третьей декады декабря снизилась на 0,1 процентного пункта - до 15,28% годовых, следует из материалов Банка России. Рекордно высокий показатель средней ставки по вкладам за всю историю измерений был зафиксирован во второй декаде декабря 2024 года - 22,28%, а рекордно низкий - в первой декаде октября 2020 года (4,33%). Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта. В список банков, по которым проводится наблюдение, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, "Почта банк", "Московский кредитный банк", Т-Банк, ПСБ и Совкомбанк.
В крупнейших российских банках снизились ставки по вкладам

© РИА Новости . Алексей Сухоруков Сотрудница отделения банка
Сотрудница отделения банка - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2026
Сотрудница отделения банка. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков в России, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам третьей декады декабря снизилась на 0,1 процентного пункта - до 15,28% годовых, следует из материалов Банка России.
Рекордно высокий показатель средней ставки по вкладам за всю историю измерений был зафиксирован во второй декаде декабря 2024 года - 22,28%, а рекордно низкий - в первой декаде октября 2020 года (4,33%).
Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта.
В список банков, по которым проводится наблюдение, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, "Почта банк", "Московский кредитный банк", Т-Банк, ПСБ и Совкомбанк.
Инвестиции и бизнес - ПРАЙМ, 1920, 07.01.2026
"Сохранить доход". Что идет на смену обычным вкладам в 2026 году
7 января, 02:02
 
