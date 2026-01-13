Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Свяжет Киеву руки". СМИ раскрыли, какой сильный удар получила Украина - 13.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20260113/ukraina-866434431.html
"Свяжет Киеву руки". СМИ раскрыли, какой сильный удар получила Украина
"Свяжет Киеву руки". СМИ раскрыли, какой сильный удар получила Украина - 13.01.2026, ПРАЙМ
"Свяжет Киеву руки". СМИ раскрыли, какой сильный удар получила Украина
Страны ЕС разошлись в мнении по вопросу закупок оружия для Украины в рамках помощи в 90 миллиардов евро, пишет Politico.Германия и Нидерланды считают, что часть | 13.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-13T11:25+0300
2026-01-13T11:25+0300
спецоперация на украине
киев
украина
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861628876_0:167:3049:1882_1920x0_80_0_0_68d8be1a3baecde4330c4233c7c927eb.jpg
МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Страны ЕС разошлись в мнении по вопросу закупок оружия для Украины в рамках помощи в 90 миллиардов евро, пишет Politico.Германия и Нидерланды считают, что часть суммы надо потратить на приобретение американских вооружений, а Франция настаивает, что приоритет должен быть отдан европейским производителям, говорится в материале."Критики &lt;…&gt; утверждают, что стремление Франции ввести строгий пункт "Покупай европейское" свяжет Киеву руки..." — пишет издание.В конце декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что руководство Евросоюза, решившее направить 90 миллиардов евро на подпитывание Киева вместо развития Украины, заинтересовано только в бойне.
https://1prime.ru/20260113/mema-866430210.html
https://1prime.ru/20260105/zelenskiy-866227773.html
киев
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861628876_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_7325924715e83bfd21c7b26e3be8bba0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
киев, украина, ес
Спецоперация на Украине, Киев, УКРАИНА, ЕС
11:25 13.01.2026
 
"Свяжет Киеву руки". СМИ раскрыли, какой сильный удар получила Украина

Politico: в ЕС произошел раскол из-за закупок оружия для Киева

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2026
Украинские военнослужащие. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Страны ЕС разошлись в мнении по вопросу закупок оружия для Украины в рамках помощи в 90 миллиардов евро, пишет Politico.

Германия и Нидерланды считают, что часть суммы надо потратить на приобретение американских вооружений, а Франция настаивает, что приоритет должен быть отдан европейским производителям, говорится в материале.
Московский Кремль - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2026
Новое решение Британии в отношении России поразило Запад
09:50
"Критики <…> утверждают, что стремление Франции ввести строгий пункт "Покупай европейское" свяжет Киеву руки..." — пишет издание.

В конце декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что руководство Евросоюза, решившее направить 90 миллиардов евро на подпитывание Киева вместо развития Украины, заинтересовано только в бойне.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 05.01.2026
Зеленский сделал заявление об окончании конфликта на Украине
5 января, 16:20
 
Спецоперация на УкраинеКиевУКРАИНАЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала