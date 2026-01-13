https://1prime.ru/20260113/ukraina-866434431.html

"Свяжет Киеву руки". СМИ раскрыли, какой сильный удар получила Украина

"Свяжет Киеву руки". СМИ раскрыли, какой сильный удар получила Украина - 13.01.2026, ПРАЙМ

"Свяжет Киеву руки". СМИ раскрыли, какой сильный удар получила Украина

Страны ЕС разошлись в мнении по вопросу закупок оружия для Украины в рамках помощи в 90 миллиардов евро, пишет Politico.Германия и Нидерланды считают, что часть | 13.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-13T11:25+0300

2026-01-13T11:25+0300

2026-01-13T11:25+0300

спецоперация на украине

киев

украина

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861628876_0:167:3049:1882_1920x0_80_0_0_68d8be1a3baecde4330c4233c7c927eb.jpg

МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Страны ЕС разошлись в мнении по вопросу закупок оружия для Украины в рамках помощи в 90 миллиардов евро, пишет Politico.Германия и Нидерланды считают, что часть суммы надо потратить на приобретение американских вооружений, а Франция настаивает, что приоритет должен быть отдан европейским производителям, говорится в материале."Критики <…> утверждают, что стремление Франции ввести строгий пункт "Покупай европейское" свяжет Киеву руки..." — пишет издание.В конце декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что руководство Евросоюза, решившее направить 90 миллиардов евро на подпитывание Киева вместо развития Украины, заинтересовано только в бойне.

https://1prime.ru/20260113/mema-866430210.html

https://1prime.ru/20260105/zelenskiy-866227773.html

киев

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

киев, украина, ес