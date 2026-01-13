https://1prime.ru/20260113/ukraina-866434431.html
"Свяжет Киеву руки". СМИ раскрыли, какой сильный удар получила Украина
Страны ЕС разошлись в мнении по вопросу закупок оружия для Украины в рамках помощи в 90 миллиардов евро, пишет Politico.Германия и Нидерланды считают, что часть | 13.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-13T11:25+0300
МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Страны ЕС разошлись в мнении по вопросу закупок оружия для Украины в рамках помощи в 90 миллиардов евро, пишет Politico.
Германия и Нидерланды считают, что часть суммы надо потратить на приобретение американских вооружений, а Франция настаивает, что приоритет должен быть отдан европейским производителям, говорится в материале.
"Критики <…> утверждают, что стремление Франции ввести строгий пункт "Покупай европейское" свяжет Киеву руки..." — пишет издание.
В конце декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что руководство Евросоюза, решившее направить 90 миллиардов евро на подпитывание Киева вместо развития Украины, заинтересовано только в бойне.
