В Одесской области повреждены энергетические объекты

В Одесской области повреждены энергетические объекты

2026-01-13T11:35+0300

МОСКВА, 13 янв – ПРАЙМ. Энергетические объекты повреждены в Одесской области на юге Украины, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер. "Повреждены энергетические объекты", - написал Кипер в своем Telegram-канале. Сколько именно повреждено объектов и в каких районах области, он не уточнил.

