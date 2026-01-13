https://1prime.ru/20260113/ukraina-866435024.html
В Одесской области повреждены энергетические объекты
2026-01-13T11:35+0300
спецоперация на украине
украина
одесская область
МОСКВА, 13 янв – ПРАЙМ. Энергетические объекты повреждены в Одесской области на юге Украины, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер. "Повреждены энергетические объекты", - написал Кипер в своем Telegram-канале. Сколько именно повреждено объектов и в каких районах области, он не уточнил.
В Одесской области повреждены энергетические объекты
