https://1prime.ru/20260113/ukraina-866435998.html

На Украине Киев и пять областей остались без электроснабжения

На Украине Киев и пять областей остались без электроснабжения - 13.01.2026, ПРАЙМ

На Украине Киев и пять областей остались без электроснабжения

Потребители в пяти областях Украины остались без электроснабжения из-за повреждения энергетической инфраструктуры, сообщили во вторник в министерстве энергетики | 13.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-13T11:58+0300

2026-01-13T11:58+0300

2026-01-13T11:58+0300

спецоперация на украине

украина

киев

киевская область

всу

в мире

запорожская область

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859831692_0:62:1501:906_1920x0_80_0_0_3aaaabc60b8a64219dc62f9cfe5b8606.jpg

МОСКВА, 13 янв – ПРАЙМ. Потребители в пяти областях Украины остались без электроснабжения из-за повреждения энергетической инфраструктуры, сообщили во вторник в министерстве энергетики страны. "Обесточены потребители в городе Киев, Киевской, Одесской, Харьковской, Днепропетровской, (подконтрольной ВСУ части ДНР – ред.) Донецкой, Черниговской и (подконтрольной ВСУ части – ред.) Запорожской областях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минэнерго.В ведомстве уточнили, что это связано с повреждением энергетической инфраструктуру. По информации министерства, также во всех регионах Украины действуют графики почасовых отключений электроэнергии, в Киеве и Киевской области – применены аварийные. Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября 2025 года. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.

https://1prime.ru/20260113/ukraina-866435024.html

украина

киев

киевская область

запорожская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, киев, киевская область, всу, в мире, запорожская область