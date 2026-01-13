https://1prime.ru/20260113/ukraina-866435998.html
На Украине Киев и пять областей остались без электроснабжения
На Украине Киев и пять областей остались без электроснабжения - 13.01.2026, ПРАЙМ
На Украине Киев и пять областей остались без электроснабжения
Потребители в пяти областях Украины остались без электроснабжения из-за повреждения энергетической инфраструктуры, сообщили во вторник в министерстве энергетики | 13.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-13T11:58+0300
2026-01-13T11:58+0300
2026-01-13T11:58+0300
спецоперация на украине
украина
киев
киевская область
всу
в мире
запорожская область
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859831692_0:62:1501:906_1920x0_80_0_0_3aaaabc60b8a64219dc62f9cfe5b8606.jpg
МОСКВА, 13 янв – ПРАЙМ. Потребители в пяти областях Украины остались без электроснабжения из-за повреждения энергетической инфраструктуры, сообщили во вторник в министерстве энергетики страны. "Обесточены потребители в городе Киев, Киевской, Одесской, Харьковской, Днепропетровской, (подконтрольной ВСУ части ДНР – ред.) Донецкой, Черниговской и (подконтрольной ВСУ части – ред.) Запорожской областях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минэнерго.В ведомстве уточнили, что это связано с повреждением энергетической инфраструктуру. По информации министерства, также во всех регионах Украины действуют графики почасовых отключений электроэнергии, в Киеве и Киевской области – применены аварийные. Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября 2025 года. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
https://1prime.ru/20260113/ukraina-866435024.html
украина
киев
киевская область
запорожская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859831692_104:0:1395:968_1920x0_80_0_0_d6f45c9d475abb360b5cc1064b055665.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, киев, киевская область, всу, в мире, запорожская область
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Киев, Киевская область, ВСУ, В мире, Запорожская область
На Украине Киев и пять областей остались без электроснабжения
Минэнерго Украины: Киев и 5 регионов остались без света из-за повреждения инфраструктуры