На Украине Киев и пять областей остались без электроснабжения - 13.01.2026
На Украине Киев и пять областей остались без электроснабжения
2026-01-13T11:58+0300
2026-01-13T11:58+0300
МОСКВА, 13 янв – ПРАЙМ. Потребители в пяти областях Украины остались без электроснабжения из-за повреждения энергетической инфраструктуры, сообщили во вторник в министерстве энергетики страны. &quot;Обесточены потребители в городе Киев, Киевской, Одесской, Харьковской, Днепропетровской, (подконтрольной ВСУ части ДНР – ред.) Донецкой, Черниговской и (подконтрольной ВСУ части – ред.) Запорожской областях&quot;, - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минэнерго.В ведомстве уточнили, что это связано с повреждением энергетической инфраструктуру. По информации министерства, также во всех регионах Украины действуют графики почасовых отключений электроэнергии, в Киеве и Киевской области – применены аварийные. Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября 2025 года. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
11:58 13.01.2026
 
МОСКВА, 13 янв – ПРАЙМ. Потребители в пяти областях Украины остались без электроснабжения из-за повреждения энергетической инфраструктуры, сообщили во вторник в министерстве энергетики страны.

"Обесточены потребители в городе Киев, Киевской, Одесской, Харьковской, Днепропетровской, (подконтрольной ВСУ части ДНР – ред.) Донецкой, Черниговской и (подконтрольной ВСУ части – ред.) Запорожской областях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минэнерго.

В ведомстве уточнили, что это связано с повреждением энергетической инфраструктуру. По информации министерства, также во всех регионах Украины действуют графики почасовых отключений электроэнергии, в Киеве и Киевской области – применены аварийные.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября 2025 года. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
Заголовок открываемого материала