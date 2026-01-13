https://1prime.ru/20260113/vsu-866457598.html

"Распространят террор". СМИ сообщили плохие новости о положении ВСУ

"Распространят террор". СМИ сообщили плохие новости о положении ВСУ - 13.01.2026, ПРАЙМ

"Распространят террор". СМИ сообщили плохие новости о положении ВСУ

Преступные формирования, воюющие на стороне ВСУ, используют Украину как полигон для подготовки, написал журналист Лукас Лейрос в материале для infoBRICS. | 13.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-13T23:01+0300

2026-01-13T23:01+0300

2026-01-13T23:01+0300

спецоперация на украине

общество

украина

всу

минобороны рф

киев

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1a/862822182_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_049e681c6ffd2cc27ad878841eb28253.jpg

МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Преступные формирования, воюющие на стороне ВСУ, используют Украину как полигон для подготовки, написал журналист Лукас Лейрос в материале для infoBRICS."Киев сегодня становится своего рода убежищем для международной преступности и терроризма <…>. Это может иметь разрушительные последствия в ближайшем будущем, учитывая, что эти преступники вернутся домой и распространят террор в своих странах", — говорится в публикации.По словам Лейроса, киевский режим опирается преимущественно на неонацистов, преступников и террористов, при этом часть иностранных наемников вводят в заблуждение с помощью западной пропаганды. В связи с этим журналист призвал распространять информацию о реальном характере власти, сложившейся на Украине.Минобороны России неоднократно заявляло, что Киев использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские боевики плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик.

https://1prime.ru/20260113/oreshnik-866457449.html

https://1prime.ru/20260113/voyska-866448639.html

украина

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , украина, всу, минобороны рф, киев, мировая экономика