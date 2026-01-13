Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Распространят террор". СМИ сообщили плохие новости о положении ВСУ - 13.01.2026, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине
"Распространят террор". СМИ сообщили плохие новости о положении ВСУ
Преступные формирования, воюющие на стороне ВСУ, используют Украину как полигон для подготовки, написал журналист Лукас Лейрос в материале для infoBRICS.
МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Преступные формирования, воюющие на стороне ВСУ, используют Украину как полигон для подготовки, написал журналист Лукас Лейрос в материале для infoBRICS."Киев сегодня становится своего рода убежищем для международной преступности и терроризма &lt;…&gt;. Это может иметь разрушительные последствия в ближайшем будущем, учитывая, что эти преступники вернутся домой и распространят террор в своих странах", — говорится в публикации.По словам Лейроса, киевский режим опирается преимущественно на неонацистов, преступников и террористов, при этом часть иностранных наемников вводят в заблуждение с помощью западной пропаганды. В связи с этим журналист призвал распространять информацию о реальном характере власти, сложившейся на Украине.Минобороны России неоднократно заявляло, что Киев использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские боевики плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик.
украина
киев
© РИА Новости | Перейти в медиабанкУничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении
Уничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Преступные формирования, воюющие на стороне ВСУ, используют Украину как полигон для подготовки, написал журналист Лукас Лейрос в материале для infoBRICS.
"Киев сегодня становится своего рода убежищем для международной преступности и терроризма <…>. Это может иметь разрушительные последствия в ближайшем будущем, учитывая, что эти преступники вернутся домой и распространят террор в своих странах", — говорится в публикации.
Подвижный грунтовый ракетный комплекс Орешник
На Западе выступили с резким заявлением о России после удара "Орешника"
22:57
По словам Лейроса, киевский режим опирается преимущественно на неонацистов, преступников и террористов, при этом часть иностранных наемников вводят в заблуждение с помощью западной пропаганды. В связи с этим журналист призвал распространять информацию о реальном характере власти, сложившейся на Украине.
Минобороны России неоднократно заявляло, что Киев использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские боевики плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик.
Военнослужащие блока НАТО - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2026
На Западе сделали громкое заявление об отправке войск ЕС на Украину
