"Распространят террор". СМИ сообщили плохие новости о положении ВСУ
"Распространят террор". СМИ сообщили плохие новости о положении ВСУ - 13.01.2026, ПРАЙМ
"Распространят террор". СМИ сообщили плохие новости о положении ВСУ
13.01.2026
МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Преступные формирования, воюющие на стороне ВСУ, используют Украину как полигон для подготовки, написал журналист Лукас Лейрос в материале для infoBRICS."Киев сегодня становится своего рода убежищем для международной преступности и терроризма <…>. Это может иметь разрушительные последствия в ближайшем будущем, учитывая, что эти преступники вернутся домой и распространят террор в своих странах", — говорится в публикации.По словам Лейроса, киевский режим опирается преимущественно на неонацистов, преступников и террористов, при этом часть иностранных наемников вводят в заблуждение с помощью западной пропаганды. В связи с этим журналист призвал распространять информацию о реальном характере власти, сложившейся на Украине.Минобороны России неоднократно заявляло, что Киев использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские боевики плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик.
"Распространят террор". СМИ сообщили плохие новости о положении ВСУ
