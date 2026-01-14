https://1prime.ru/20260114/aei-866490240.html
США не заставят Индию отказаться от российской нефти, считает эксперт
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Отказ Индии от российской нефти выглядит малореалистичным, несмотря на давление США, такое мнение высказал РИА Новости вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров (АЭИ) Артур Леер. "Индия готова обсуждать, торговаться, слышать аргументы, если за ними стоит экономическая логика, но сценарии, где выбор делается исключительно под давлением, для неё крайне малореалистичны",- сказал он, добавив, что масштаб и характер экономики Индии таков, что она никогда не принимает стратегические решения под административным нажимом извне.Президент США Дональд Трамп ранее подтвердил, что поддержал законопроект о новых санкциях против России, но выразил надежду, что использовать его не придется. Документом предусматривается введение США импортных пошлин в размере 500% на товары, импортируемые из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Леер отметил, что ландшафт закупок может со временем меняться, в условиях глобальной торговли все крупные страны диверсифицируют источники энергоресурсов, смотрят на разные рынки, в том числе на поставщиков из арабских стран. "Но в основе решений всегда остаётся баланс цены и качества. При растущем потреблении энергии в Индии российская нефть сохраняет высокий приоритет, в том числе потому, что альтернативные варианты зачастую заметно дороже", - сказал он, указав, что цена является серьезным фактором для экономики такого масштаба.Наконец, добавил вице-президент АЭИ, "нельзя игнорировать общую фактуру сближения и усиления экономического взаимодействия между Россией и Индией". "Это не ситуативные сделки, а часть более широкого процесса, который формировался не один год. В этом контуре ожидать резкого отказа от российских энергоресурсов крайне наивно. Крупные игроки, будь то Индия, страны Юго-Восточной Азии или Китай, не склонны прогибаться под ультимативные подходы, кем бы они ни озвучивались - даже если это США. Именно поэтому сценарий полного отказа Индии от российской нефти остаётся скорее политической риторикой, чем реальным и реализуемым экономическим решением",- заключил Леер.
