Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США не заставят Индию отказаться от российской нефти, считает эксперт - 14.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260114/aei-866490240.html
США не заставят Индию отказаться от российской нефти, считает эксперт
США не заставят Индию отказаться от российской нефти, считает эксперт - 14.01.2026, ПРАЙМ
США не заставят Индию отказаться от российской нефти, считает эксперт
Отказ Индии от российской нефти выглядит малореалистичным, несмотря на давление США, такое мнение высказал РИА Новости вице-президент Ассоциации экспортеров и... | 14.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-14T15:35+0300
2026-01-14T15:35+0300
нефть
индия
сша
китай
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/84234/05/842340532_0:62:2400:1412_1920x0_80_0_0_e42eb897a0746053062155b491ed4964.jpg
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Отказ Индии от российской нефти выглядит малореалистичным, несмотря на давление США, такое мнение высказал РИА Новости вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров (АЭИ) Артур Леер. &quot;Индия готова обсуждать, торговаться, слышать аргументы, если за ними стоит экономическая логика, но сценарии, где выбор делается исключительно под давлением, для неё крайне малореалистичны&quot;,- сказал он, добавив, что масштаб и характер экономики Индии таков, что она никогда не принимает стратегические решения под административным нажимом извне.Президент США Дональд Трамп ранее подтвердил, что поддержал законопроект о новых санкциях против России, но выразил надежду, что использовать его не придется. Документом предусматривается введение США импортных пошлин в размере 500% на товары, импортируемые из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Леер отметил, что ландшафт закупок может со временем меняться, в условиях глобальной торговли все крупные страны диверсифицируют источники энергоресурсов, смотрят на разные рынки, в том числе на поставщиков из арабских стран. &quot;Но в основе решений всегда остаётся баланс цены и качества. При растущем потреблении энергии в Индии российская нефть сохраняет высокий приоритет, в том числе потому, что альтернативные варианты зачастую заметно дороже&quot;, - сказал он, указав, что цена является серьезным фактором для экономики такого масштаба.Наконец, добавил вице-президент АЭИ, "нельзя игнорировать общую фактуру сближения и усиления экономического взаимодействия между Россией и Индией". &quot;Это не ситуативные сделки, а часть более широкого процесса, который формировался не один год. В этом контуре ожидать резкого отказа от российских энергоресурсов крайне наивно. Крупные игроки, будь то Индия, страны Юго-Восточной Азии или Китай, не склонны прогибаться под ультимативные подходы, кем бы они ни озвучивались - даже если это США. Именно поэтому сценарий полного отказа Индии от российской нефти остаётся скорее политической риторикой, чем реальным и реализуемым экономическим решением&quot;,- заключил Леер.
https://1prime.ru/20251205/peskov-865247133.html
https://1prime.ru/20251124/rossiya-864887862.html
индия
сша
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84234/05/842340532_0:0:2400:1800_1920x0_80_0_0_04b9250b50880e29f8c83afa4301cf2a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, индия, сша, китай, дональд трамп
Нефть, ИНДИЯ, США, КИТАЙ, Дональд Трамп
15:35 14.01.2026
 
США не заставят Индию отказаться от российской нефти, считает эксперт

Эксперт Леер: отказ Индии от нефти из России выглядит малореалистичным

© Фото : Unsplash/Srijan MohanФлаг Индии
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2026
Флаг Индии. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Srijan Mohan
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Отказ Индии от российской нефти выглядит малореалистичным, несмотря на давление США, такое мнение высказал РИА Новости вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров (АЭИ) Артур Леер.

"Индия готова обсуждать, торговаться, слышать аргументы, если за ними стоит экономическая логика, но сценарии, где выбор делается исключительно под давлением, для неё крайне малореалистичны",- сказал он, добавив, что масштаб и характер экономики Индии таков, что она никогда не принимает стратегические решения под административным нажимом извне.

Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2025
Песков оценил выгоду Индии от покупки нефти у России
5 декабря 2025, 15:48
Президент США Дональд Трамп ранее подтвердил, что поддержал законопроект о новых санкциях против России, но выразил надежду, что использовать его не придется. Документом предусматривается введение США импортных пошлин в размере 500% на товары, импортируемые из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран.
Леер отметил, что ландшафт закупок может со временем меняться, в условиях глобальной торговли все крупные страны диверсифицируют источники энергоресурсов, смотрят на разные рынки, в том числе на поставщиков из арабских стран.

"Но в основе решений всегда остаётся баланс цены и качества. При растущем потреблении энергии в Индии российская нефть сохраняет высокий приоритет, в том числе потому, что альтернативные варианты зачастую заметно дороже", - сказал он, указав, что цена является серьезным фактором для экономики такого масштаба.

Наконец, добавил вице-президент АЭИ, "нельзя игнорировать общую фактуру сближения и усиления экономического взаимодействия между Россией и Индией".

"Это не ситуативные сделки, а часть более широкого процесса, который формировался не один год. В этом контуре ожидать резкого отказа от российских энергоресурсов крайне наивно. Крупные игроки, будь то Индия, страны Юго-Восточной Азии или Китай, не склонны прогибаться под ультимативные подходы, кем бы они ни озвучивались - даже если это США. Именно поэтому сценарий полного отказа Индии от российской нефти остаётся скорее политической риторикой, чем реальным и реализуемым экономическим решением",- заключил Леер.

Добыча нефти в Татарстане - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2025
Индия и Китай не откажутся от российской нефти, заявили в РАСПП
24 ноября 2025, 18:27
 
НефтьИНДИЯСШАКИТАЙДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала