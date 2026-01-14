"Аэрофлот" перевез на своих рейсах более 1,2 миллиона пассажиров

https://1prime.ru/20260114/aeroflot-866497526.html

МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" перевезла на своих рейсах более 1,2 миллиона пассажиров с 27 декабря 2025-го по 11 января 2026 года, из них 743 тысячи путешествовали по России, сообщили в авиакомпании. "Перевезли на собственных рейсах более 1,2 миллиона пассажиров с 27 декабря 2025 по 11 января 2026 года. При этом более 743 тысяч пассажиров путешествовали рейсами "Аэрофлота" по России. Более 154 тысяч человек перевезено, минуя Москву", - говорится в сообщении. Самыми популярными внутренними направлениями "Аэрофлота" из Москвы стали Сочи, Екатеринбург и Минеральные Воды. Лидером среди зарубежных направлений стали Пхукет, Стамбул и Ереван. Суммарно группа "Аэрофлот" в новогодний период перевезла более 2,3 миллиона человек, из них более 1,7 миллиона - по России. "Через аэропорт "Шереметьево" авиакомпании группы перевезли суммарно 1,4 миллиона пассажиров. Через хаб в Красноярске "Аэрофлот", "Россия" и "Победа" перевезли более 60,9 тысячи пассажиров", - отметили в компании. "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпания "Россия" и лоукостер "Победа".

