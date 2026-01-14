https://1prime.ru/20260114/aeroporty-866461990.html
Аэропорты на Дальнем Востоке планируют модернизировать в 2027-2028 годах
бизнес
экономика
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Аэропорты в Хабаровском крае, на Чукотке и Сахалине, Ямало-Ненецком округе и Магаданской области планируется модернизировать в 2027-2028 годах, следует из концепции развития, с которой ознакомилось РИА Новости.
Согласно представленной концепции, до конца 2027 года будет реконструирован аэродром в Охотске Хабаровского края, в том же году предстоит реконструкция аэропорта "Беринговский" в Чукотском автомновном округе, а также строительство новой искусственной взлетно-посадочной полосы в аэропорту Южно-Сахалинска.
На 2028 год запланирована реконструкция аэропорта в Салехарде Ямало-Ненецкого автономного округа, а также аэродрома Сеймчан в Магаданской области.
Финансирование модернизации объектов планируется из федерального бюджета.
