Аэропорты на Дальнем Востоке планируют модернизировать в 2027-2028 годах

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2026-01-14T03:29+0300
2026-01-14T03:29+0300
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Аэропорты в Хабаровском крае, на Чукотке и Сахалине, Ямало-Ненецком округе и Магаданской области планируется модернизировать в 2027-2028 годах, следует из концепции развития, с которой ознакомилось РИА Новости. Согласно представленной концепции, до конца 2027 года будет реконструирован аэродром в Охотске Хабаровского края, в том же году предстоит реконструкция аэропорта "Беринговский" в Чукотском автомновном округе, а также строительство новой искусственной взлетно-посадочной полосы в аэропорту Южно-Сахалинска. На 2028 год запланирована реконструкция аэропорта в Салехарде Ямало-Ненецкого автономного округа, а также аэродрома Сеймчан в Магаданской области. Финансирование модернизации объектов планируется из федерального бюджета.
03:29 14.01.2026
 
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Аэропорты в Хабаровском крае, на Чукотке и Сахалине, Ямало-Ненецком округе и Магаданской области планируется модернизировать в 2027-2028 годах, следует из концепции развития, с которой ознакомилось РИА Новости.
Согласно представленной концепции, до конца 2027 года будет реконструирован аэродром в Охотске Хабаровского края, в том же году предстоит реконструкция аэропорта "Беринговский" в Чукотском автомновном округе, а также строительство новой искусственной взлетно-посадочной полосы в аэропорту Южно-Сахалинска.
На 2028 год запланирована реконструкция аэропорта в Салехарде Ямало-Ненецкого автономного округа, а также аэродрома Сеймчан в Магаданской области.
Финансирование модернизации объектов планируется из федерального бюджета.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
