Строительство новой Кольской АЭС-2 планируют начать в 2026 году - 14.01.2026
Строительство новой Кольской АЭС-2 планируют начать в 2026 году
Строительство новой Кольской АЭС-2 планируют начать в 2026 году - 14.01.2026, ПРАЙМ
Строительство новой Кольской АЭС-2 планируют начать в 2026 году
Полевые работы по подготовке территории и по строительству подъездных дорог для сооружения новой Кольской АЭС-2 с энергоблоками типа ВВЭР планируется начать уже | 14.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-14T14:28+0300
2026-01-14T14:28+0300
мурманск
росатом
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0e/866486152_0:299:3108:2047_1920x0_80_0_0_e25fdd0ae38588929b706c4338bcf992.jpg
МУРМАНСК, 14 янв – ПРАЙМ. Полевые работы по подготовке территории и по строительству подъездных дорог для сооружения новой Кольской АЭС-2 с энергоблоками типа ВВЭР планируется начать уже в этом году, сообщили в управлении коммуникации Кольской АЭС. &quot;В 2026 году на площадке будущей двухблочной станции Кольская АЭС-2 с инновационными энергоблоками типа ВВЭР мощностью 600 МВт каждый планируется начать подготовительные работы - полевые по подготовке территории и по строительству подъездных дорог для сооружения новой станции&quot;, - говорится в сообщении.Ключевой особенностью реакторной установки станет возможность спектрального регулирования и участия в замкнутом ядерном топливном цикле за счет применения уран-плутониевого топлива. По информации "Росатома", строительство первых двух блоков Кольской АЭС-2 запланировано на 2027-2037 годы. В дальнейшем на площадке появятся еще два аналогичных энергоблока. Кольская АЭС (филиал АО "Концерн Росэнергоатом" в городе Полярные Зори Мурманской области) - главный производитель электроэнергии в Мурманской области. Станция расположена в 200 км к югу от Мурманска на берегу озера Имандра. В эксплуатации находятся 4 энергоблока с реактором типа ВВЭР, мощностью 440 МВт каждый. Доля вырабатываемой электроэнергии в энергобалансе региона составляет около 60%.
мурманск, росатом
МУРМАНСК, Росатом
14:28 14.01.2026
 
Строительство новой Кольской АЭС-2 планируют начать в 2026 году

Подготовку территории для строительства новой Кольской АЭС-2 начнут в 2026 году

© РИА Новости . Павел Львов | Перейти в медиабанкКольская атомная электростанция в Полярнозоринском районе Мурманской области
Кольская атомная электростанция в Полярнозоринском районе Мурманской области - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2026
Кольская атомная электростанция в Полярнозоринском районе Мурманской области. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Львов
Перейти в медиабанк
МУРМАНСК, 14 янв – ПРАЙМ. Полевые работы по подготовке территории и по строительству подъездных дорог для сооружения новой Кольской АЭС-2 с энергоблоками типа ВВЭР планируется начать уже в этом году, сообщили в управлении коммуникации Кольской АЭС.

"В 2026 году на площадке будущей двухблочной станции Кольская АЭС-2 с инновационными энергоблоками типа ВВЭР мощностью 600 МВт каждый планируется начать подготовительные работы - полевые по подготовке территории и по строительству подъездных дорог для сооружения новой станции", - говорится в сообщении.

Ключевой особенностью реакторной установки станет возможность спектрального регулирования и участия в замкнутом ядерном топливном цикле за счет применения уран-плутониевого топлива.
По информации "Росатома", строительство первых двух блоков Кольской АЭС-2 запланировано на 2027-2037 годы. В дальнейшем на площадке появятся еще два аналогичных энергоблока.
Кольская АЭС (филиал АО "Концерн Росэнергоатом" в городе Полярные Зори Мурманской области) - главный производитель электроэнергии в Мурманской области. Станция расположена в 200 км к югу от Мурманска на берегу озера Имандра. В эксплуатации находятся 4 энергоблока с реактором типа ВВЭР, мощностью 440 МВт каждый. Доля вырабатываемой электроэнергии в энергобалансе региона составляет около 60%.
Росатом - ПРАЙМ, 1920, 03.01.2026
"Росатом" рассчитывает начать строительство блока АЭС "Пакш-2" в феврале
3 января, 22:31
 
МУРМАНСКРосатом
 
 
