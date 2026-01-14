https://1prime.ru/20260114/aes-866486462.html
Строительство новой Кольской АЭС-2 планируют начать в 2026 году
Строительство новой Кольской АЭС-2 планируют начать в 2026 году - 14.01.2026, ПРАЙМ
Строительство новой Кольской АЭС-2 планируют начать в 2026 году
Полевые работы по подготовке территории и по строительству подъездных дорог для сооружения новой Кольской АЭС-2 с энергоблоками типа ВВЭР планируется начать уже | 14.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-14T14:28+0300
2026-01-14T14:28+0300
2026-01-14T14:28+0300
мурманск
росатом
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0e/866486152_0:299:3108:2047_1920x0_80_0_0_e25fdd0ae38588929b706c4338bcf992.jpg
МУРМАНСК, 14 янв – ПРАЙМ. Полевые работы по подготовке территории и по строительству подъездных дорог для сооружения новой Кольской АЭС-2 с энергоблоками типа ВВЭР планируется начать уже в этом году, сообщили в управлении коммуникации Кольской АЭС. "В 2026 году на площадке будущей двухблочной станции Кольская АЭС-2 с инновационными энергоблоками типа ВВЭР мощностью 600 МВт каждый планируется начать подготовительные работы - полевые по подготовке территории и по строительству подъездных дорог для сооружения новой станции", - говорится в сообщении.Ключевой особенностью реакторной установки станет возможность спектрального регулирования и участия в замкнутом ядерном топливном цикле за счет применения уран-плутониевого топлива. По информации "Росатома", строительство первых двух блоков Кольской АЭС-2 запланировано на 2027-2037 годы. В дальнейшем на площадке появятся еще два аналогичных энергоблока. Кольская АЭС (филиал АО "Концерн Росэнергоатом" в городе Полярные Зори Мурманской области) - главный производитель электроэнергии в Мурманской области. Станция расположена в 200 км к югу от Мурманска на берегу озера Имандра. В эксплуатации находятся 4 энергоблока с реактором типа ВВЭР, мощностью 440 МВт каждый. Доля вырабатываемой электроэнергии в энергобалансе региона составляет около 60%.
https://1prime.ru/20260103/ekonomika-866191716.html
мурманск
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0e/866486152_362:0:3091:2047_1920x0_80_0_0_448b21ffb0bc411bd545c694b63a5d9c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мурманск, росатом
Строительство новой Кольской АЭС-2 планируют начать в 2026 году
Подготовку территории для строительства новой Кольской АЭС-2 начнут в 2026 году
МУРМАНСК, 14 янв – ПРАЙМ. Полевые работы по подготовке территории и по строительству подъездных дорог для сооружения новой Кольской АЭС-2 с энергоблоками типа ВВЭР планируется начать уже в этом году, сообщили в управлении коммуникации Кольской АЭС.
"В 2026 году на площадке будущей двухблочной станции Кольская АЭС-2 с инновационными энергоблоками типа ВВЭР мощностью 600 МВт каждый планируется начать подготовительные работы - полевые по подготовке территории и по строительству подъездных дорог для сооружения новой станции", - говорится в сообщении.
Ключевой особенностью реакторной установки станет возможность спектрального регулирования и участия в замкнутом ядерном топливном цикле за счет применения уран-плутониевого топлива.
По информации "Росатома
", строительство первых двух блоков Кольской АЭС-2 запланировано на 2027-2037 годы. В дальнейшем на площадке появятся еще два аналогичных энергоблока.
Кольская АЭС (филиал АО "Концерн Росэнергоатом" в городе Полярные Зори Мурманской области) - главный производитель электроэнергии в Мурманской области. Станция расположена в 200 км к югу от Мурманска
на берегу озера Имандра. В эксплуатации находятся 4 энергоблока с реактором типа ВВЭР, мощностью 440 МВт каждый. Доля вырабатываемой электроэнергии в энергобалансе региона составляет около 60%.
"Росатом" рассчитывает начать строительство блока АЭС "Пакш-2" в феврале