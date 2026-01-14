Строительство новой Кольской АЭС-2 планируют начать в 2026 году

https://1prime.ru/20260114/aes-866486462.html

МУРМАНСК, 14 янв – ПРАЙМ. Полевые работы по подготовке территории и по строительству подъездных дорог для сооружения новой Кольской АЭС-2 с энергоблоками типа ВВЭР планируется начать уже в этом году, сообщили в управлении коммуникации Кольской АЭС. "В 2026 году на площадке будущей двухблочной станции Кольская АЭС-2 с инновационными энергоблоками типа ВВЭР мощностью 600 МВт каждый планируется начать подготовительные работы - полевые по подготовке территории и по строительству подъездных дорог для сооружения новой станции", - говорится в сообщении.Ключевой особенностью реакторной установки станет возможность спектрального регулирования и участия в замкнутом ядерном топливном цикле за счет применения уран-плутониевого топлива. По информации "Росатома", строительство первых двух блоков Кольской АЭС-2 запланировано на 2027-2037 годы. В дальнейшем на площадке появятся еще два аналогичных энергоблока. Кольская АЭС (филиал АО "Концерн Росэнергоатом" в городе Полярные Зори Мурманской области) - главный производитель электроэнергии в Мурманской области. Станция расположена в 200 км к югу от Мурманска на берегу озера Имандра. В эксплуатации находятся 4 энергоблока с реактором типа ВВЭР, мощностью 440 МВт каждый. Доля вырабатываемой электроэнергии в энергобалансе региона составляет около 60%.

