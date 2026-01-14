Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций умеренно снижается в среду - 14.01.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций умеренно снижается в среду
Российский рынок акций умеренно снижается в среду - 14.01.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций умеренно снижается в среду
Российский рынок акций в основную торговую сессию среды умеренно снижается, оставаясь ниже 2700 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи. | 14.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-14T11:30+0300
2026-01-14T11:30+0300
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды умеренно снижается, оставаясь ниже 2700 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 11.22 мск снижался на 0,5%, до 2 683,34 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,33%, до 1099,06 пункта. В частности, дешевеют бумаги "ИКС 5" (-2,2%), "Циана" (-1,6%), Совкомбанка (-1,2%), ММК (-1,1%). Дорожают бумаги "Мосэнерго" (+1%), "Полюса" (+0,9%), "Позитива" (+0,6%). В среду для индекса Мосбиржи актуальным будет диапазон 2630-2750 пунктов, считает Екатерина Крылова из ПСБ. "В условиях "подвешенной" ситуации на геополитическом фоне спрос продолжит фокусироваться либо на чувствительных к ставке бумагах - и здесь как раз в фокусе сегодняшняя статистика по недельной инфляции, либо на бумагах с понятным потенциалом роста", - добавляет она. Индекс Мосбиржи пока борется за поддержку в районе 2700 пунктов, считает Игорь Соколов из компании "Алор брокер". "Пока нет пробоя уровня для начала формирования коротких позиций (в расчете на падение), это лишь его "прокол". Никаких новых особо негативных новостей не появилось, просто рынок продолжает демонстрировать свою слабость", - поясняет он.
11:30 14.01.2026
 
Российский рынок акций умеренно снижается в среду

Рынок акций РФ в среду умеренно снижается, оставаясь ниже 2700 пунктов по главному индексу

МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды умеренно снижается, оставаясь ниже 2700 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 11.22 мск снижался на 0,5%, до 2 683,34 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,33%, до 1099,06 пункта.
В частности, дешевеют бумаги "ИКС 5" (-2,2%), "Циана" (-1,6%), Совкомбанка (-1,2%), ММК (-1,1%). Дорожают бумаги "Мосэнерго" (+1%), "Полюса" (+0,9%), "Позитива" (+0,6%).
В среду для индекса Мосбиржи актуальным будет диапазон 2630-2750 пунктов, считает Екатерина Крылова из ПСБ. "В условиях "подвешенной" ситуации на геополитическом фоне спрос продолжит фокусироваться либо на чувствительных к ставке бумагах - и здесь как раз в фокусе сегодняшняя статистика по недельной инфляции, либо на бумагах с понятным потенциалом роста", - добавляет она.
Индекс Мосбиржи пока борется за поддержку в районе 2700 пунктов, считает Игорь Соколов из компании "Алор брокер". "Пока нет пробоя уровня для начала формирования коротких позиций (в расчете на падение), это лишь его "прокол". Никаких новых особо негативных новостей не появилось, просто рынок продолжает демонстрировать свою слабость", - поясняет он.
