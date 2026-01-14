Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: США подали в суд для захвата еще десятков нефтяных танкеров - 14.01.2026, ПРАЙМ
СМИ: США подали в суд для захвата еще десятков нефтяных танкеров
СМИ: США подали в суд для захвата еще десятков нефтяных танкеров
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Власти США обратились в суд для получения ордеров с целью захвата еще нескольких десятков нефтяных танкеров, связанных с Венесуэлой, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Правительство США подало в суд для получения ордеров для захвата еще десятков танкеров, связанных с торговлей венесуэльской нефтью", - пишет агентство. Рейтер напоминает, что за последние недели американские военные и береговая охрана захватили в международных водах пять судов, которые перевозили венесуэльскую нефть либо делали это в прошлом. Президент США Дональд Трамп 17 декабря 2025 года объявил о признании венесуэльского правительства "иностранной террористической организацией" и полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в боливарианскую республику и из нее. Он также пригрозил Венесуэле невиданным до этого времени шоком, потребовав от республики вернуть "украденные" у США нефть, землю и иные активы. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что РФ фиксирует непрерывное и целенаправленное нагнетание напряженности вокруг дружественной Венесуэлы, при этом особую тревогу вызывает односторонний характер решений, создающих угрозу международному судоходству.
СМИ: США подали в суд для захвата еще десятков нефтяных танкеров

МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Власти США обратились в суд для получения ордеров с целью захвата еще нескольких десятков нефтяных танкеров, связанных с Венесуэлой, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Правительство США подало в суд для получения ордеров для захвата еще десятков танкеров, связанных с торговлей венесуэльской нефтью", - пишет агентство.
Рейтер напоминает, что за последние недели американские военные и береговая охрана захватили в международных водах пять судов, которые перевозили венесуэльскую нефть либо делали это в прошлом.
Президент США Дональд Трамп 17 декабря 2025 года объявил о признании венесуэльского правительства "иностранной террористической организацией" и полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в боливарианскую республику и из нее. Он также пригрозил Венесуэле невиданным до этого времени шоком, потребовав от республики вернуть "украденные" у США нефть, землю и иные активы.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что РФ фиксирует непрерывное и целенаправленное нагнетание напряженности вокруг дружественной Венесуэлы, при этом особую тревогу вызывает односторонний характер решений, создающих угрозу международному судоходству.
 
