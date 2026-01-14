https://1prime.ru/20260114/dollar-866501211.html
Доллар дешевеет к мировым валютам после выхода статистики США
Доллар дешевеет к мировым валютам после выхода статистики США - 14.01.2026, ПРАЙМ
Доллар дешевеет к мировым валютам после выхода статистики США
Стоимость доллара снижается по отношению к мировым валютам после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. | 14.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-14T21:17+0300
2026-01-14T21:17+0300
2026-01-14T21:17+0300
курс доллара к рублю
рынок
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0b/864422906_0:27:512:315_1920x0_80_0_0_f22c9641ff79a1996fd221be187521ae.jpg
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается по отношению к мировым валютам после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 19.08 мск курс евро к доллару рос до 1,1661 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1643 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 158,15 иены с уровня прошлого закрытия в 159,1 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшался на 0,24% - до 98,95 пункта. Согласно данным Национальной ассоциации риелторов (NAR), количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в декабре увеличилось на 5,1% по сравнению с показателем ноября - до 4,35 миллиона. Аналитики ждали показатель на уровне 4,21 миллиона сделок. Позднее в среду выйдет "Бежевая книга" (Beige Book) - ежемесячные комментарии Федеральной резервной системы США об экономическом положении в стране.
https://1prime.ru/20260114/kurs-866494901.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0b/864422906_28:0:484:342_1920x0_80_0_0_1a30692f71cca83c03dc5081ba3b16a6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, сша
Курс доллара к рублю, Рынок, США
Доллар дешевеет к мировым валютам после выхода статистики США
Курс доллара снижается к мировым валютам после публикации макростатистики США
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается по отношению к мировым валютам после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 19.08 мск курс евро к доллару рос до 1,1661 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1643 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 158,15 иены с уровня прошлого закрытия в 159,1 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США
) уменьшался на 0,24% - до 98,95 пункта.
Согласно данным Национальной ассоциации риелторов (NAR), количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в декабре увеличилось на 5,1% по сравнению с показателем ноября - до 4,35 миллиона. Аналитики ждали показатель на уровне 4,21 миллиона сделок.
Позднее в среду выйдет "Бежевая книга" (Beige Book) - ежемесячные комментарии Федеральной резервной системы США об экономическом положении в стране.
Курс доллара опустился ниже 78 рублей впервые с прошлого года