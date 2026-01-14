https://1prime.ru/20260114/dollar-866501211.html

Доллар дешевеет к мировым валютам после выхода статистики США

2026-01-14T21:17+0300

МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается по отношению к мировым валютам после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 19.08 мск курс евро к доллару рос до 1,1661 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1643 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 158,15 иены с уровня прошлого закрытия в 159,1 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшался на 0,24% - до 98,95 пункта. Согласно данным Национальной ассоциации риелторов (NAR), количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в декабре увеличилось на 5,1% по сравнению с показателем ноября - до 4,35 миллиона. Аналитики ждали показатель на уровне 4,21 миллиона сделок. Позднее в среду выйдет "Бежевая книга" (Beige Book) - ежемесячные комментарии Федеральной резервной системы США об экономическом положении в стране.

