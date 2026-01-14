https://1prime.ru/20260114/ekspert-866459721.html

Эксперт оценил шансы Евросоюза защитить Гренландию от США

14.01.2026

Эксперт оценил шансы Евросоюза защитить Гренландию от США

МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Маловероятно, что Евросоюз своими силами сможет защитить Гренландию от США, считает сотрудник Центра междисциплинарных исследований Арктики Института экономики природных ресурсов и изменения климата НИУ ВШЭ Тигран Мелоян. "Однако ЕС не обладает достаточными возможностями для сохранения контроля Дании над Гренландией в условиях давления со стороны Соединенных Штатов. Основная мера поддержки, скорее всего, так и останется на уровне декларативных заявлений и максимум может обернуться введением символических санкций", - заявил газете "Известия" Мелоян. Он отметил, что отсутствие в Арктике сил быстрого реагирования Евросоюза и логистики для их развертывания делают сценарий обороны острова европейскими силами маловероятным. К тому же зависимость Европы от американской помощи Украине будет и далее сдерживать эскалацию в евроатлантических отношениях, добавил Мелоян. Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос, что для него важнее: остров или сохранение НАТО. Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Государства-члены ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными. Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.

