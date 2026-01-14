https://1prime.ru/20260114/ekspert-866460453.html

Эксперт оценил шансы Венесуэлы на быстрое нефтяное возрождение

Эксперт оценил шансы Венесуэлы на быстрое нефтяное возрождение - 14.01.2026, ПРАЙМ

Эксперт оценил шансы Венесуэлы на быстрое нефтяное возрождение

Венесуэла является мировым лидером по залежам нефти, но большая часть ее запасов составляет так называемая сверхтяжелая нефть, добывать которую могут только...

МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Венесуэла является мировым лидером по залежам нефти, но большая часть ее запасов составляет так называемая сверхтяжелая нефть, добывать которую могут только страны с технологически передовой нефтепереработкой, поэтому шансы на быстрое нефтяное возрождение страны сомнительны, следует из статьи ИМЭМО РАН "Венесуэла на мировом рынке нефти", с которой ознакомилось РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро в ходе операции "Абсолютная решимость" призвал американские компании инвестировать в эту латиноамериканскую страну, однако данная затея может не дать быстрых результатов, хотя Венесуэла и является мировым лидером по запасам нефти, считают авторы статьи - член-корреспондент РАН, доктор экономических наук Станислав Жуков и кандидат исторических наук Оксана Резникова. "Если из оценок исключить запасы сверхтяжелой нефти в бассейне реки Ориноко, Венесуэла по запасам занимает только девятое место в мире, между Ливией и Нигерией, пропуская вперед Иран, Ирак, Россию, США и тройку аравийских монархий. Коммерчески эффективно использовать сверхтяжелую нефть Ориноко способно лишь ограниченное число стран с технологически передовой нефтепереработкой", - говорится в статье. В материале подчеркивается, что существует ряд проблем, который мешает "разогнать инвестиционную волну", причем эти препятствия для развития нефтяной отрасли страны не исчезли после захвата венесуэльского президента. "Даже опуская такие объективные препятствия как низкие цены на нефть, что, как правило, дестимулирует инвестиции в нефтегазовый сектор, и высочайший уровень неопределенности относительно развития политической ситуации в Венесуэле, не волне ясно, каким образом может быть разогнана инвестиционная волна. Как сказали бы американские нефтяники, потенциал под землей есть, но риски над поверхностью не исчезли с исчезновением Мадуро", - отмечают авторы статьи. Они полагают, что увеличение объемов добычи нефти в Венесуэле будет небыстрым и займет несколько лет, а также потребует достаточно больших экономических вложений. "Ряд экспертов полагает, что в течении двух-четырех месяцев добыча нефти в Венесуэле технически может быть увеличена с текущего уровня на 150-200 тысяч баррелей в день. Наращивание добычи еще на 0,5 миллиона баррелей в день потребует инвестиций в объеме 10 миллиардов долларов и займет до двух лет. Для большего наращивание добычи потребуются инвестиции в объеме десятков миллиардов долларов на протяжении многих лет", - добавили авторы статьи. По их мнению, приступить к реальным действия по нефтяному возрождению Венесуэлы можно будет только после решения по долгам этой страны, которая стала банкротом еще в 2017 году. По данным экспертов, внешний долг Венесуэлы оценивается в 154 миллиарда долларов. Авторы статьи подчеркивают, что к этим оценкам стоит относиться с осторожностью, но отмечают, что они свидетельствуют о масштабе проблемы. "Всё вышесказанное заставляет очень осторожно оценивать перспективы нефтяного возрождения Венесуэлы, особенно в краткосрочном периоде. При условии быстрой стабилизации политической ситуации и формировании благоприятного бизнес-климата для иностранных инвестиций даже в самом благоприятном сценарии в перспективе двух-трех лет добыча нефти в Венесуэле достигнет 1,5-1,6 миллиона баррелей в день, что соответствует уровням 1985-1988 годов", - заключили авторы статьи. США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к наркотерроризму и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям. Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, вице-президент Дельси Родригес вступила в должность уполномоченного президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.

