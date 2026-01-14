Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Госдума усилила контроль за иностранными инвестициями - 14.01.2026
Госдума усилила контроль за иностранными инвестициями
Госдума усилила контроль за иностранными инвестициями - 14.01.2026, ПРАЙМ
Госдума усилила контроль за иностранными инвестициями
Госдума приняла в первом чтении законопроект, усиливающий контроль за осуществлением иностранных инвестиций в сфере недропользования и производстве рыбной... | 14.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-14T13:56+0300
2026-01-14T13:56+0300
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, усиливающий контроль за осуществлением иностранных инвестиций в сфере недропользования и производстве рыбной продукции. Документ внесен правительством РФ. Он расширяет перечень видов деятельности, имеющих стратегическое значение. В перечень, в частности, включается пользование участком недр, который не отнесен к участкам недр федерального значения и расположен на территории одного или нескольких субъектов РФ. Речь идет об участках, содержащих месторождения с извлекаемыми запасами нефти в 50-70 миллионов тонн, газа - в 30-50 миллиардов кубометров, золота - в 30-50 тонн, меди - в 300-500 тысяч тонн; а также проявления урана, особо чистого кварцевого сырья, редких земель иттриевой группы, никеля, кобальта, тантала, ниобия, бериллия, алмазов (за исключением россыпных), лития (за исключением гидроминерального сырья), металлов платиновой группы (за исключением россыпных). К стратегическим видам деятельности законопроект относит и пользование участками недр, не отнесенными к федеральным, в случае, когда их пользователи находятся под контролем одного лица, и при условии, что запасы полезных ископаемых на таких участках составляют суммарно от 70 миллионов извлекаемых запасов тонн нефти, или от 50 миллиардов кубометров запасов газа, или от 500 тысяч тонн запасов меди, или от 50 тонн запасов золота коренных (рудных) месторождений. Помимо этого, стратегическим видом деятельности будет считаться пользование участками недр, которые не отнесены к местным недрам и содержат подземные воды, используемые для питьевого и хозяйственно-бытового или технического водоснабжения, объем добычи которых составляет 3 тысячи кубометров в сутки и более. Однако это не касается добычи подземных вод пользователями таких участков для собственных производственных и технологических нужд. Законопроект включает в перечень стратегических и деятельность по производству рыбной продукции в случае, когда выручка хозяйствующего субъекта от нее составляет 50% и более общей суммы выручки за последний год, а суммарная балансовая стоимость активов такого субъекта и его группы лиц превышает 800 миллионов рублей. Сделки по приобретению иностранными инвесторами активов (акций, долей, имущества) российских предприятий, занимающихся этими видами деятельности, будут предварительно согласовываться с правительственной комиссией по контролю за иностранными инвестициями в РФ. С правкомиссией должны согласовываться и сделки иностранных инвесторов по приобретению основных производственных средств, используемых в стратегических видах деятельности и находящихся в государственной или муниципальной собственности. Данные изменения направлены на защиту суверенитета и безопасности России, заявил журналистам первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин. "Новые законодательные нормы установят дополнительную защиту стратегически важных отраслей экономики нашей страны, в первую очередь, ее продовольственной безопасности, сохранения природных ресурсов. Мы будем продолжать эту работу", - сказал он. &quot;В совокупности законопроект создает более плотный фильтр для участия иностранного капитала в ресурсных, инфраструктурных и рыбоперерабатывающих сегментах, привязывает сделки к раскрытию собственников, к порогам участия и к обязательным решениям правительственной комиссии&quot;, - прокомментировал в свою очередь председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Иностранный инвестор, который хочет свободно распоряжаться своим пакетом, будет обязан раскрыть бенефициаров и лиц, реально управляющих компанией, а при достижении 5% голосов в стратегическом обществе - уведомлять об этом уполномоченный орган, отметил он.
13:56 14.01.2026
 
Госдума усилила контроль за иностранными инвестициями

Госдума приняла в I чтении законопроект о контроле за иностранными инвестициями

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2026
Здание Государственной думы России. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, усиливающий контроль за осуществлением иностранных инвестиций в сфере недропользования и производстве рыбной продукции.
Документ внесен правительством РФ. Он расширяет перечень видов деятельности, имеющих стратегическое значение. В перечень, в частности, включается пользование участком недр, который не отнесен к участкам недр федерального значения и расположен на территории одного или нескольких субъектов РФ.
Речь идет об участках, содержащих месторождения с извлекаемыми запасами нефти в 50-70 миллионов тонн, газа - в 30-50 миллиардов кубометров, золота - в 30-50 тонн, меди - в 300-500 тысяч тонн; а также проявления урана, особо чистого кварцевого сырья, редких земель иттриевой группы, никеля, кобальта, тантала, ниобия, бериллия, алмазов (за исключением россыпных), лития (за исключением гидроминерального сырья), металлов платиновой группы (за исключением россыпных).
К стратегическим видам деятельности законопроект относит и пользование участками недр, не отнесенными к федеральным, в случае, когда их пользователи находятся под контролем одного лица, и при условии, что запасы полезных ископаемых на таких участках составляют суммарно от 70 миллионов извлекаемых запасов тонн нефти, или от 50 миллиардов кубометров запасов газа, или от 500 тысяч тонн запасов меди, или от 50 тонн запасов золота коренных (рудных) месторождений.
Помимо этого, стратегическим видом деятельности будет считаться пользование участками недр, которые не отнесены к местным недрам и содержат подземные воды, используемые для питьевого и хозяйственно-бытового или технического водоснабжения, объем добычи которых составляет 3 тысячи кубометров в сутки и более. Однако это не касается добычи подземных вод пользователями таких участков для собственных производственных и технологических нужд.
Законопроект включает в перечень стратегических и деятельность по производству рыбной продукции в случае, когда выручка хозяйствующего субъекта от нее составляет 50% и более общей суммы выручки за последний год, а суммарная балансовая стоимость активов такого субъекта и его группы лиц превышает 800 миллионов рублей.
Сделки по приобретению иностранными инвесторами активов (акций, долей, имущества) российских предприятий, занимающихся этими видами деятельности, будут предварительно согласовываться с правительственной комиссией по контролю за иностранными инвестициями в РФ. С правкомиссией должны согласовываться и сделки иностранных инвесторов по приобретению основных производственных средств, используемых в стратегических видах деятельности и находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Данные изменения направлены на защиту суверенитета и безопасности России, заявил журналистам первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин. "Новые законодательные нормы установят дополнительную защиту стратегически важных отраслей экономики нашей страны, в первую очередь, ее продовольственной безопасности, сохранения природных ресурсов. Мы будем продолжать эту работу", - сказал он.

"В совокупности законопроект создает более плотный фильтр для участия иностранного капитала в ресурсных, инфраструктурных и рыбоперерабатывающих сегментах, привязывает сделки к раскрытию собственников, к порогам участия и к обязательным решениям правительственной комиссии", - прокомментировал в свою очередь председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Иностранный инвестор, который хочет свободно распоряжаться своим пакетом, будет обязан раскрыть бенефициаров и лиц, реально управляющих компанией, а при достижении 5% голосов в стратегическом обществе - уведомлять об этом уполномоченный орган, отметил он.

