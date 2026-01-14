https://1prime.ru/20260114/investory-866498621.html

Частные инвесторы нарастили вложения на Московской бирже в 2025 году

14.01.2026

МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Частные инвесторы в прошедшем году нарастили вложения в акции, облигации и паи фондов на Московской бирже до рекордных 2,5 триллионов рублей, что почти в два раза больше по сравнению с 2024 годом (1,3 триллиона), говорится в сообщении торговой площадки. "В 2025 году частные инвесторы вложили в ценные бумаги на Московской бирже 2,5 триллиона рублей (почти в два раза больше, чем в 2024 году), в том числе в облигации – более 2,1 триллиона рублей (73,5% – в корпоративные облигации, 26,5% – в ОФЗ и региональные облигации), в биржевые фонды – 198,6 миллиарда рублей, в акции – 186,6 миллиарда рублей. Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам года достигло 40,1 миллиона (плюс 5 миллионов за 2025 год), ими открыто 76 миллионов счетов (плюс 11,7 миллиона за год). Сделки на фондовом рынке Московской биржи в 2025 году заключали 10,2 миллиона человек. Ежемесячно в среднем сделки заключали 3,5 миллиона человек. Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями и паями биржевых фондов в 2025 году составила 70,7%, в объеме торгов облигациями – 31,3%, на срочном рынке - 56,5%. Самыми популярными акциями в портфелях частных инвесторов в 2025 году были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (27,8% и 6,7% соответственно), акции "Лукойла" (13,7%), "Газпрома" (13,2%), ВТБ (8,1%), "Т-Технологий" (7,03%), "ИКС 5" (6,3%), "Яндекса" (6,2%), "Полюса" (5,6%) и "Норникеля" (5,5%). В первую десятку БПИФов в портфелях частных инвесторов вошли фонды денежного рынка LQDT (доля – 43,5%), AKMM (21,4%), SBMM (20,05%), BCSD (2,8%) и AMNR (2,3%), в облигации с плавающим купоном AKFB (2,6%) и TPAY (1,5%), активно управляемые фонды облигаций AKMB (2,5%) и российских акций AKME (1,4%), а также фонд инвестиций в акции, золото, денежные средства и облигации TRUR (1,5%) Доля утренней и вечерней торговых сессий, а также торгов в выходные в совокупном объеме торгов акциями и паями фондов в прошлом году составила 27%. Частные инвесторы стали основными участниками утренней (доля 84,3%) и вечерней сессий (доля 78,4%). Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИСов) составило 6,2 миллиона (плюс 223,3 тысячи за 2025 год). Торговый оборот на счетах ИИСов за год составил 3,8 триллиона рублей, прибавив 903,6 миллиарда рублей. В структуре оборота на ИИСах 61,2% приходилось на сделки с акциями, 16% - с облигациями и 22,8% - с паями фондов. Лидером по количеству открытых ИИСов стала Москва – 628 тысяч (плюс 34,6 тысячи за 2025 год), следом идут Московская область – 366,8 тысячи (плюс 15 тысяч) и Санкт-Петербург – 304,9 тысячи (плюс 17 тысяч). За ними следуют Краснодарский край – 204,4 тысячи (плюс 10,8 тысячи), Свердловская область – 202,1 тысячи (плюс 5,4 тысячи), Башкирия – 186,7 тысячи (плюс 3,3 тысячи), Татарстан – 170 тысяч (плюс 5,7 тысячи), Ростовская область – 162,6 тысячи (плюс 7,3 тысячи), Челябинская область – 149 тысяч (плюс 3,5 тысячи) и Самарская область – 140,6 тысячи (плюс 4,8 тысячи).

