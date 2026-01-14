Испании грозят 25-процентные пошлины США, пишут СМИ

https://1prime.ru/20260114/ispaniya-866493717.html

МАДРИД, 14 янв - ПРАЙМ. Массовые закупки Испанией иранского шафрана и одновременный экспорт в Иран промышленной техники и фармацевтической продукции ставят страну под угрозу 25-процентных пошлин США, написала в среду газета 20 Minutos. Президент США Дональд Трамп ранее объявил о введении 25-процентных пошлин против всех стран, ведущих дела с Ираном, об этом он написал в соцсети Truth Social. По его словам, любая страна, ведущая дела с Ираном, будет платить пошлину в 25% на все виды бизнеса, осуществляемого с США. "В случае реализации этой инициативы (введения пошлины - ред.) под удар может попасть Испания, так как в 2024 году - последнем полном году, по которому имеются данные, - страна экспортировала в Иран транспортное оборудование и фармацевтическую продукцию на сумму 190,4 миллиона евро. В то же время импорт из Ирана составил 94,8 миллиона евро, причём основную его часть составил шафран", - сообщило издание. Согласно данным государственного агентства Испании по поддержке экспорта и инвестиций (ICEX), в 2024 году испанский экспорт в Иран сократился на 11,2% по сравнению с предыдущим годом, тогда как импорт вырос на 2,2%. Так, торговый баланс между двумя странами остался положительным и составил около 95,6 миллиона евро. Издание указывает, что возможное введение новых американских пошлин может затронуть как испанские компании, поставляющие промышленную и фармацевтическую продукцию, так и импортёров иранской сельскохозяйственной продукции. При этом эксперты подчёркивают, что для реализации такой меры Вашингтону потребуется отдельное правовое решение, а её конкретные параметры пока остаются неопределёнными.

