В Кабардино-Балкарии направят более миллиарда рублей на капремонт домов

В Кабардино-Балкарии направят более миллиарда рублей на капремонт домов

2026-01-14T19:24+0300

2026-01-14T19:24+0300

2026-01-14T19:24+0300

НАЛЬЧИК, 14 янв – ПРАЙМ. Власти Кабардино-Балкарии в 2026 году направят свыше 1,1 миллиарда рублей на капитальный ремонт 163 многоквартирных домов, сообщил глава региона Казбек Коков. "В 2026 году работа по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов будет продолжена. Планируется привести в порядок 163 дома. Общая сумма предусмотренных для этого средств составляет более 1,1 миллиарда рублей. Сюда входит ремонт крыш в 124 домах, фасадов в 14 домах, инженерных систем в 26 и другое", - написал Коков в своем Telegram-канале. Он добавил, что на предстоящие три года также запланирована замена 30 лифтов и лифтового оборудования в 14 домах. По данным главы региона, в 2025 году в Кабардино-Балкарии был проведен комплексный ремонт в 26 многоквартирных домах, а ремонт кровли - в 41 доме.

