Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кабардино-Балкарии направят более миллиарда рублей на капремонт домов - 14.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260114/kokov-866498109.html
В Кабардино-Балкарии направят более миллиарда рублей на капремонт домов
В Кабардино-Балкарии направят более миллиарда рублей на капремонт домов - 14.01.2026, ПРАЙМ
В Кабардино-Балкарии направят более миллиарда рублей на капремонт домов
Власти Кабардино-Балкарии в 2026 году направят свыше 1,1 миллиарда рублей на капитальный ремонт 163 многоквартирных домов, сообщил глава региона Казбек Коков. | 14.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-14T19:24+0300
2026-01-14T19:24+0300
бизнес
недвижимость
кабардино-балкария
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0e/866497955_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_44d8a92563eba44a7dd214292a44fd2a.jpg
НАЛЬЧИК, 14 янв – ПРАЙМ. Власти Кабардино-Балкарии в 2026 году направят свыше 1,1 миллиарда рублей на капитальный ремонт 163 многоквартирных домов, сообщил глава региона Казбек Коков. "В 2026 году работа по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов будет продолжена. Планируется привести в порядок 163 дома. Общая сумма предусмотренных для этого средств составляет более 1,1 миллиарда рублей. Сюда входит ремонт крыш в 124 домах, фасадов в 14 домах, инженерных систем в 26 и другое", - написал Коков в своем Telegram-канале. Он добавил, что на предстоящие три года также запланирована замена 30 лифтов и лифтового оборудования в 14 домах. По данным главы региона, в 2025 году в Кабардино-Балкарии был проведен комплексный ремонт в 26 многоквартирных домах, а ремонт кровли - в 41 доме.
https://1prime.ru/20260114/khusnullin-866489165.html
кабардино-балкария
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0e/866497955_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_83ca94396c8ba6931c675201fe367ca5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, недвижимость, кабардино-балкария
Бизнес, Недвижимость, Кабардино-Балкария
19:24 14.01.2026
 
В Кабардино-Балкарии направят более миллиарда рублей на капремонт домов

В КБР в 2026 году направят более миллиарда рублей на капремонт 163 домов

© РИА Новости . Саид Царнаев | Перейти в медиабанкВрио главы Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков
Врио главы Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2026
Врио главы Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков. Архивное фото
© РИА Новости . Саид Царнаев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
НАЛЬЧИК, 14 янв – ПРАЙМ. Власти Кабардино-Балкарии в 2026 году направят свыше 1,1 миллиарда рублей на капитальный ремонт 163 многоквартирных домов, сообщил глава региона Казбек Коков.
"В 2026 году работа по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов будет продолжена. Планируется привести в порядок 163 дома. Общая сумма предусмотренных для этого средств составляет более 1,1 миллиарда рублей. Сюда входит ремонт крыш в 124 домах, фасадов в 14 домах, инженерных систем в 26 и другое", - написал Коков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что на предстоящие три года также запланирована замена 30 лифтов и лифтового оборудования в 14 домах.
По данным главы региона, в 2025 году в Кабардино-Балкарии был проведен комплексный ремонт в 26 многоквартирных домах, а ремонт кровли - в 41 доме.
Строительство новых домов в Москве - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2026
Хуснуллин оценил объемы ввода недвижимости по итогам 2025 года
15:09
 
БизнесНедвижимостьКабардино-Балкария
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала