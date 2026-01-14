https://1prime.ru/20260114/kurs-866499468.html

Официальный курс юаня на четверг - 11,24 рублей, доллара - 78,57 рублей - 14.01.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 3,44 копейки относительно среды, до 11,2419 рубля, доллара - на 28,16 копейки, до 78,5711 рубля, евро - на 20,09 копейки, до 92,1964 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. США 12 июня 2024 года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

