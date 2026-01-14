https://1prime.ru/20260114/marshrut-866461798.html
Назван самый длинный новогодний маршрут в каршеринге "Ситидрайв"
14.01.2026
Назван самый длинный новогодний маршрут в каршеринге "Ситидрайв"
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Самую длинную поездку в каршеринге "Ситидрайв" на новогодних праздниках совершил пользователь, проехавший на арендованном автомобиле 3 847 километров из Москвы в Екатеринбург через Казань и обратно, поездка заняла 7 дней, сообщили РИА Новости в сервисе каршеринга.
"Самым длинным новогодним маршрутом стала поездка из Москвы в Екатеринбург через Казань и обратно - пользователь преодолел 3 847 километров по тарифу "Путешествие" с 31 декабря по 6 января", - рассказали в "Ситидрайве".
Вторую строчку рейтинга заняла поездка на каршеринге из Москвы в Сочи и обратно (3 715 километров) за 9 дней с 3 по 11 января, а третью - маршрут из Санкт-Петербурга в Казань через Москву и обратно протяженностью 3 304 километра за 5 дней с 6 по 10 января.
"Во всех городах присутствия, включая Москву, Санкт-Петербург и Нижний Новгород, наиболее востребованными были пакеты на 1 и 2 часа. В Сочи, Екатеринбурге и Краснодаре в топ также вошел тариф на 3 часа", - отметили в "Ситидрайве".
