В ГД предложили обязать МФО отчитываться перед ФССП о возврате долгов - 14.01.2026
В ГД предложили обязать МФО отчитываться перед ФССП о возврате долгов
В ГД предложили обязать МФО отчитываться перед ФССП о возврате долгов - 14.01.2026, ПРАЙМ
В ГД предложили обязать МФО отчитываться перед ФССП о возврате долгов
Комитет Госдумы по финансовому рынку подготовил ко второму чтению законопроект, обязывающий кредитные и микрофинансовые организации (МФО) отчитываться перед... | 14.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-14T11:41+0300
2026-01-14T11:41+0300
финансы
банки
россия
фссп
госдума
дума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0c/860624625_0:85:2851:1688_1920x0_80_0_0_2d140661b3ed75eb38fb163eb810f699.jpg
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку подготовил ко второму чтению законопроект, обязывающий кредитные и микрофинансовые организации (МФО) отчитываться перед Федеральной службой судебных приставов (ФССП) России о своей деятельности по возврату просроченной задолженности. На рассмотрение Думы его планируется вынести 20 января. По данным ФССП, микрофинансовыми и кредитными организациями при взыскании просроченной задолженности допускаются нарушения прав граждан. Однако обязанность предоставлять в ФССП отчеты об этой работе сейчас законодательно предусмотрена только для профессиональных коллекторских организаций, сказано в пояснительной записке. В целях федерального государственного контроля (надзора) и мониторинга деятельности банков и МФО по возврату просроченной задолженности законопроектом предлагается обязать их представлять в ФССП отчет о такой деятельности. Порядок, форма, сроки и периодичность представления такого отчета будут определены Минюстом по согласованию с Банком России. Комитет поддержал поправку к законопроекту, которая предусматривает предоставление данного отчета в электронной форме (при наличии технической возможности) с использованием единой системы межведомственного взаимодействия либо в письменной форме на бумажном носителе. Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2026 года. В пояснительной записке это объясняется необходимостью подготовки подзаконного акта для реализации закона.
финансы, банки, россия, фссп, госдума, дума
Финансы, Банки, РОССИЯ, ФССП, Госдума, Дума
11:41 14.01.2026
 
В ГД предложили обязать МФО отчитываться перед ФССП о возврате долгов

Комитет ГД предложил обязать МФО отчитываться перед ФССП о своей работе по возврату долгов

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2026
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку подготовил ко второму чтению законопроект, обязывающий кредитные и микрофинансовые организации (МФО) отчитываться перед Федеральной службой судебных приставов (ФССП) России о своей деятельности по возврату просроченной задолженности. На рассмотрение Думы его планируется вынести 20 января.
По данным ФССП, микрофинансовыми и кредитными организациями при взыскании просроченной задолженности допускаются нарушения прав граждан. Однако обязанность предоставлять в ФССП отчеты об этой работе сейчас законодательно предусмотрена только для профессиональных коллекторских организаций, сказано в пояснительной записке.
В целях федерального государственного контроля (надзора) и мониторинга деятельности банков и МФО по возврату просроченной задолженности законопроектом предлагается обязать их представлять в ФССП отчет о такой деятельности. Порядок, форма, сроки и периодичность представления такого отчета будут определены Минюстом по согласованию с Банком России.
Комитет поддержал поправку к законопроекту, которая предусматривает предоставление данного отчета в электронной форме (при наличии технической возможности) с использованием единой системы межведомственного взаимодействия либо в письменной форме на бумажном носителе.
Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2026 года. В пояснительной записке это объясняется необходимостью подготовки подзаконного акта для реализации закона.
