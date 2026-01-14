В ГД предложили обязать МФО отчитываться перед ФССП о возврате долгов

https://1prime.ru/20260114/mfo-866476146.html
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку подготовил ко второму чтению законопроект, обязывающий кредитные и микрофинансовые организации (МФО) отчитываться перед Федеральной службой судебных приставов (ФССП) России о своей деятельности по возврату просроченной задолженности. На рассмотрение Думы его планируется вынести 20 января. По данным ФССП, микрофинансовыми и кредитными организациями при взыскании просроченной задолженности допускаются нарушения прав граждан. Однако обязанность предоставлять в ФССП отчеты об этой работе сейчас законодательно предусмотрена только для профессиональных коллекторских организаций, сказано в пояснительной записке. В целях федерального государственного контроля (надзора) и мониторинга деятельности банков и МФО по возврату просроченной задолженности законопроектом предлагается обязать их представлять в ФССП отчет о такой деятельности. Порядок, форма, сроки и периодичность представления такого отчета будут определены Минюстом по согласованию с Банком России. Комитет поддержал поправку к законопроекту, которая предусматривает предоставление данного отчета в электронной форме (при наличии технической возможности) с использованием единой системы межведомственного взаимодействия либо в письменной форме на бумажном носителе. Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2026 года. В пояснительной записке это объясняется необходимостью подготовки подзаконного акта для реализации закона.
