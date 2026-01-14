https://1prime.ru/20260114/migranty-866476506.html
Комитет ГД не поддержал законопроект о запрете переводов мигрантам
Комитет ГД не поддержал законопроект о запрете переводов мигрантам - 14.01.2026, ПРАЙМ
Комитет ГД не поддержал законопроект о запрете переводов мигрантам
Думский комитет по финансовому рынку рекомендовал Госдуме отклонить в первом чтении законопроект, запрещающий трудовым мигрантам в РФ переводить за рубеж суммы, | 14.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-14T11:53+0300
2026-01-14T11:53+0300
2026-01-14T11:53+0300
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Думский комитет по финансовому рынку рекомендовал Госдуме отклонить в первом чтении законопроект, запрещающий трудовым мигрантам в РФ переводить за рубеж суммы, которые превышают их официальную зарплату в России. Документ внесен группой депутатов из фракции "Новые люди". Он разрешает нерезидентам, работающим в России по трудовым и гражданско-правовым договорам, осуществлять международные денежные переводы иностранной валюты и рублей лишь в объеме, не превышающем размер их официально подтвержденной зарплаты. Соответствующие изменения предлагается внести в закон "О валютном регулировании и валютном контроле". Принятие законопроекта повысит прозрачность денежных переводов и выведет значительную часть доходов мигрантов из "тени" в легальное поле, что приведет к росту налоговых поступлений в бюджет, считают его разработчики. Однако комитет по финансовому рынку обращает внимание, что предлагаемое изменение "носит фрагментарный характер и оставляет большие пробелы в регулировании". При этом законопроектом не предусмотрены "механизмы эффективного администрирования предлагаемого ограничения", указывается в заключении комитета. Так, в нем отсутствуют процедуры контроля за соответствием сумм перечисляемых нерезидентами денежных средств размеру их официально подтвержденного дохода и не установлена ответственность за нарушение предлагаемого запрета. А правительство РФ считает, что законопроект нуждается в существенной доработке. Кабмин обращает внимание, что регулируемые им отношения не относятся к предмету правового регулирования закона "О валютном регулировании и валютном контроле". При этом механизмы реализации предлагаемого законопроектом регулирования недостаточно проработаны, в частности, не определен порядок представления декларации, подтверждающей законность полученных доходов, и проверки указанных в ней сведений, указывается в правительственном отзыве на него. Кроме того, реализация положений законопроекта "повлечет риски возникновения обратных от заявленных целей эффектов в виде незаконного осуществления трудовой деятельности". Наконец, это может способствовать увеличению объема вывозимых из России наличных рублей, в том числе в государства – члены ЕАЭС, перемещение которой в соответствии с правом данного союза осуществляется без применения таможенного контроля, отмечается в отзыве кабмина.
