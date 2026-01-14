https://1prime.ru/20260114/neft-866466369.html
Нефть дешевеет после выхода оценки по запасам в США
2026-01-14T08:05+0300
нефть
сша
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Цены на нефть в среду утром снижаются после выхода оценки по запасам этого сырья в США от Американского института нефти (API), свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.47 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,2% относительно предыдущего закрытия - до 65,34 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,3%, до 60,75 доллара. В ночь на среду Американский институт нефти опубликовал собственную оценку динамики запасов в США. По данным института, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 9 января выросли на 5,27 миллиона баррелей. Позднее в среду будет опубликована официальная статистика от минэнерго США. Ожидается, что за неделю по 9 января показатель сократился на 2,2 миллиона баррелей.
сша
нефть, сша
