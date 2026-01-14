Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цена нефти Brent поднялась выше 66 долларов за баррель - 14.01.2026
Цена нефти Brent поднялась выше 66 долларов за баррель
Цена нефти Brent поднялась выше 66 долларов за баррель - 14.01.2026, ПРАЙМ
Цена нефти Brent поднялась выше 66 долларов за баррель
Мировые цены на нефть в среду днем перешли к росту, стоимость барреля марки Brent впервые с прошлой осени поднялась выше 66 долларов, следует из данных торгов.
2026-01-14T13:44+0300
2026-01-14T13:44+0300
нефть
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/23/841402324_43:0:2358:1302_1920x0_80_0_0_7c585daa1ee12b72da340ed9312ed7e8.jpg
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем перешли к росту, стоимость барреля марки Brent впервые с прошлой осени поднялась выше 66 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 13.39 мск цена мартовских фьючерсов на нефть Brent росла на 0,89% - до 66,05 доллара за баррель, показатель впервые с 24 октября прошлого года поднялся выше уровня в 66 долларов. Февральские фьючерсы на WTI в то же время дорожали на 0,92% - до 61,71 доллара.
2026
нефть
Нефть
13:44 14.01.2026
 
Цена нефти Brent поднялась выше 66 долларов за баррель

Цена барреля нефти Brent поднялась выше 66 долларов за баррель впервые с октября

© Unsplash/Ben WicksДобыча нефти
Добыча нефти
Добыча нефти. Архивное фото
© Unsplash/Ben Wicks
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем перешли к росту, стоимость барреля марки Brent впервые с прошлой осени поднялась выше 66 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 13.39 мск цена мартовских фьючерсов на нефть Brent росла на 0,89% - до 66,05 доллара за баррель, показатель впервые с 24 октября прошлого года поднялся выше уровня в 66 долларов.
Февральские фьючерсы на WTI в то же время дорожали на 0,92% - до 61,71 доллара.
Минэнерго США снизило прогноз по спросу на нефть в мире
Вчера, 22:45
 
Нефть
 
 
