Цена нефти Brent поднялась выше 66 долларов за баррель

Цена нефти Brent поднялась выше 66 долларов за баррель - 14.01.2026

Цена нефти Brent поднялась выше 66 долларов за баррель

14.01.2026

2026-01-14T13:44+0300

2026-01-14T13:44+0300

2026-01-14T13:44+0300

нефть

МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем перешли к росту, стоимость барреля марки Brent впервые с прошлой осени поднялась выше 66 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 13.39 мск цена мартовских фьючерсов на нефть Brent росла на 0,89% - до 66,05 доллара за баррель, показатель впервые с 24 октября прошлого года поднялся выше уровня в 66 долларов. Февральские фьючерсы на WTI в то же время дорожали на 0,92% - до 61,71 доллара.

