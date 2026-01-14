https://1prime.ru/20260114/neft-866482756.html
Цена нефти Brent поднялась выше 66 долларов за баррель
Цена нефти Brent поднялась выше 66 долларов за баррель - 14.01.2026, ПРАЙМ
Цена нефти Brent поднялась выше 66 долларов за баррель
Мировые цены на нефть в среду днем перешли к росту, стоимость барреля марки Brent впервые с прошлой осени поднялась выше 66 долларов, следует из данных торгов. | 14.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-14T13:44+0300
2026-01-14T13:44+0300
2026-01-14T13:44+0300
нефть
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/23/841402324_43:0:2358:1302_1920x0_80_0_0_7c585daa1ee12b72da340ed9312ed7e8.jpg
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем перешли к росту, стоимость барреля марки Brent впервые с прошлой осени поднялась выше 66 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 13.39 мск цена мартовских фьючерсов на нефть Brent росла на 0,89% - до 66,05 доллара за баррель, показатель впервые с 24 октября прошлого года поднялся выше уровня в 66 долларов. Февральские фьючерсы на WTI в то же время дорожали на 0,92% - до 61,71 доллара.
https://1prime.ru/20260113/neft-866457004.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/23/841402324_332:0:2068:1302_1920x0_80_0_0_8ee15cf72b277dec1dcb73e930920168.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть
Цена нефти Brent поднялась выше 66 долларов за баррель
Цена барреля нефти Brent поднялась выше 66 долларов за баррель впервые с октября
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем перешли к росту, стоимость барреля марки Brent впервые с прошлой осени поднялась выше 66 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 13.39 мск цена мартовских фьючерсов на нефть Brent росла на 0,89% - до 66,05 доллара за баррель, показатель впервые с 24 октября прошлого года поднялся выше уровня в 66 долларов.
Февральские фьючерсы на WTI в то же время дорожали на 0,92% - до 61,71 доллара.
Минэнерго США снизило прогноз по спросу на нефть в мире