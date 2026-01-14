https://1prime.ru/20260114/neft-866488667.html
Нефть дорожает на опасениях нестабильности в мире
Нефть дорожает на опасениях нестабильности в мире - 14.01.2026, ПРАЙМ
Нефть дорожает на опасениях нестабильности в мире
Мировые цены на нефть растут из-за опасений нестабильной ситуации в мире, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. | 14.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-14T14:57+0300
2026-01-14T14:57+0300
2026-01-14T14:57+0300
нефть
мировая экономика
иран
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860717055_0:124:3203:1925_1920x0_80_0_0_b9d2e41bd1d333e52837a8fb879cfbc3.jpg
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут из-за опасений нестабильной ситуации в мире, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 14.19 мск цена мартовских фьючерсов на нефть Brent подскакивает на 1,19%, до 66,26 доллара за баррель, показатель находится выше 66 долларов впервые с 24 октября. Мартовские фьючерсы на WTI дорожают в то же время на 1,17%, до 61,63 доллара. "Мы живем в период международной нестабильности и возможности перебоев с поставками нефти. Протесты в Иране рассматриваются как потенциально ведущие к смене режима. Это серьезная проблема, и вероятность нападения со стороны США весьма высока", - цитирует агентство Рейтер управляющего директора Onyx Capital Group Хорхе Монтепеке (Jorge Montepeque).Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что знает, каким может быть характер военных действий против Ирана, но добавил, что по этому поводу предстоит принять решение. Протесты в Иране начались в конце декабря из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений.
https://1prime.ru/20260113/tramp-866458680.html
иран
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860717055_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_f7f85c96dca15733e8c5ead4e760889f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, мировая экономика, иран, сша, дональд трамп
Нефть, Мировая экономика, ИРАН, США, Дональд Трамп
Нефть дорожает на опасениях нестабильности в мире
Цены на нефть растут на опасениях нестабильной ситуации в мире
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут из-за опасений нестабильной ситуации в мире, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 14.19 мск цена мартовских фьючерсов на нефть Brent подскакивает на 1,19%, до 66,26 доллара за баррель, показатель находится выше 66 долларов впервые с 24 октября. Мартовские фьючерсы на WTI дорожают в то же время на 1,17%, до 61,63 доллара.
"Мы живем в период международной нестабильности и возможности перебоев с поставками нефти. Протесты в Иране рассматриваются как потенциально ведущие к смене режима. Это серьезная проблема, и вероятность нападения со стороны США весьма высока", - цитирует агентство Рейтер управляющего директора Onyx Capital Group Хорхе Монтепеке (Jorge Montepeque).
Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что знает, каким может быть характер военных действий против Ирана, но добавил, что по этому поводу предстоит принять решение.
Протесты в Иране начались в конце декабря из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет.
В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений.
Трамп заявил, что США будут добиваться снижения цен на нефть в мире