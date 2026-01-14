https://1prime.ru/20260114/neft-866488667.html

Нефть дорожает на опасениях нестабильности в мире

Нефть дорожает на опасениях нестабильности в мире - 14.01.2026, ПРАЙМ

Нефть дорожает на опасениях нестабильности в мире

Мировые цены на нефть растут из-за опасений нестабильной ситуации в мире, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. | 14.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-14T14:57+0300

2026-01-14T14:57+0300

2026-01-14T14:57+0300

нефть

мировая экономика

иран

сша

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860717055_0:124:3203:1925_1920x0_80_0_0_b9d2e41bd1d333e52837a8fb879cfbc3.jpg

МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут из-за опасений нестабильной ситуации в мире, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 14.19 мск цена мартовских фьючерсов на нефть Brent подскакивает на 1,19%, до 66,26 доллара за баррель, показатель находится выше 66 долларов впервые с 24 октября. Мартовские фьючерсы на WTI дорожают в то же время на 1,17%, до 61,63 доллара. "Мы живем в период международной нестабильности и возможности перебоев с поставками нефти. Протесты в Иране рассматриваются как потенциально ведущие к смене режима. Это серьезная проблема, и вероятность нападения со стороны США весьма высока", - цитирует агентство Рейтер управляющего директора Onyx Capital Group Хорхе Монтепеке (Jorge Montepeque).Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что знает, каким может быть характер военных действий против Ирана, но добавил, что по этому поводу предстоит принять решение. Протесты в Иране начались в конце декабря из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений.

https://1prime.ru/20260113/tramp-866458680.html

иран

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, мировая экономика, иран, сша, дональд трамп