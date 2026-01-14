https://1prime.ru/20260114/neft-866500919.html

Нефть дешевеет на статистике по запасам сырья в США

Нефть дешевеет на статистике по запасам сырья в США - 14.01.2026, ПРАЙМ

Нефть дешевеет на статистике по запасам сырья в США

Мировые цены на нефть в среду вечером немного замедлили рост после публикации еженедельной статистики запасам сырья в США, свидетельствуют данные торгов. | 14.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-14T20:59+0300

2026-01-14T20:59+0300

2026-01-14T20:59+0300

энергетика

нефть

рынок

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg

МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером немного замедлили рост после публикации еженедельной статистики запасам сырья в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.57 мск цена мартовских фьючерсов на нефть Brent поднимается на 0,64% относительно предыдущего закрытия - до 65,89 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,62%, до 61,53 доллара. До выхода статистики нефть обеих марок дорожали большими темпами. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за предыдущую неделю выросли на 3,4 миллиона баррелей - до 422,4 миллиона. Аналитики ждали снижения показателя. Кроме того, запасы бензина выросли заметно сильнее ожиданий - на 9 миллионов баррелей, до 251 миллиона. При этом запасы дистиллятов практически не изменились за неделю, показатель составил 129,2 миллиона баррелей.

https://1prime.ru/20260114/opek-866491635.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, рынок, сша