Нефть дешевеет на статистике по запасам сырья в США
2026-01-14T20:59+0300
энергетика
нефть
рынок
сша
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером немного замедлили рост после публикации еженедельной статистики запасам сырья в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.57 мск цена мартовских фьючерсов на нефть Brent поднимается на 0,64% относительно предыдущего закрытия - до 65,89 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,62%, до 61,53 доллара. До выхода статистики нефть обеих марок дорожали большими темпами. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за предыдущую неделю выросли на 3,4 миллиона баррелей - до 422,4 миллиона. Аналитики ждали снижения показателя. Кроме того, запасы бензина выросли заметно сильнее ожиданий - на 9 миллионов баррелей, до 251 миллиона. При этом запасы дистиллятов практически не изменились за неделю, показатель составил 129,2 миллиона баррелей.
Запасы нефти в странах ОЭСР в ноябре выросли на 4 миллиона баррелей