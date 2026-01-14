https://1prime.ru/20260114/opek-866491481.html

ОПЕК сохраняет оценку роста нефтедобычи вне ОПЕК+ в 2026 году

ОПЕК сохраняет оценку роста нефтедобычи вне ОПЕК+ в 2026 году

МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. ОПЕК сохранила оценку роста нефтедобычи вне ОПЕК+ в 2026 году, добыча по-прежнему ожидается на уровне в среднем 54,78 миллиона баррелей в сутки, следует из данных январского доклада организации. В таблице уточняется, что показатель, как и месяцем ранее, ожидается на уровне 54,78 миллиона баррелей в сутки. Рост составит 0,63 миллиона баррелей в сутки. Основными источниками роста добычи в 2026 году указаны Бразилия, Канада, США и Аргентина. В 2027 году ОПЕК ожидает роста добычи нефти странами вне ОПЕК+ на 0,61 миллиона баррелей в сутки. По прогнозу организации, годовой прирост будет в основном обеспечен за счет Бразилии, Канады, Катара и Аргентины.

