Запасы нефти в странах ОЭСР в ноябре выросли на 4 миллиона баррелей - 14.01.2026
Запасы нефти в странах ОЭСР в ноябре выросли на 4 миллиона баррелей
Запасы нефти в странах ОЭСР в ноябре выросли на 4 миллиона баррелей - 14.01.2026, ПРАЙМ
Запасы нефти в странах ОЭСР в ноябре выросли на 4 миллиона баррелей
Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в ноябре 2025 года выросли на 4 миллиона... | 14.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-14T16:49+0300
2026-01-14T16:49+0300
энергетика
нефть
оэср
опек
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в ноябре 2025 года выросли на 4 миллиона баррелей по сравнению с октябрем, составив 2,840 миллиарда баррелей и оказавшись на 0,3 миллиона баррелей выше среднего пятилетнего уровня, говорится в январском докладе Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Согласно данным ежемесячных докладов ОПЕК, в последний раз коммерческие запасы ОЭСР превышали средний пятилетний уровень в феврале 2023 года. Тогда они составили 2,865 миллиарда баррелей. "Предварительные данные за ноябрь 2025 года показывают, что коммерческие запасы ОЭСР выросли на 4,0 миллиона баррелей по сравнению с предыдущим месяцем и составили 2 840 миллионов баррелей. На этом уровне коммерческие запасы ОЭСР были на 77,6 миллиона баррелей выше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 0,3 миллиона баррелей выше последнего пятилетнего среднего значения, но на 101,5 миллиона баррелей ниже среднего значения за 2015–2019 годы", - сказано в январском докладе ОПЕК. В том числе запасы нефти составили 1,346 миллиарда баррелей, а нефтепродуктов - 1,494 миллиарда. Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель соглашения ОПЕК+. И наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах ОЭСР. Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель - среднее значение запасов за период 2015-2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.
нефть, оэср, опек
Энергетика, Нефть, ОЭСР, ОПЕК
16:49 14.01.2026
 
Запасы нефти в странах ОЭСР в ноябре выросли на 4 миллиона баррелей

ОПЕК: коммерческие запасы нефти в ОЭСР в ноябре выросли на 4 млн баррелей

ОПЕК
ОПЕК
ОПЕК . Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в ноябре 2025 года выросли на 4 миллиона баррелей по сравнению с октябрем, составив 2,840 миллиарда баррелей и оказавшись на 0,3 миллиона баррелей выше среднего пятилетнего уровня, говорится в январском докладе Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).
Согласно данным ежемесячных докладов ОПЕК, в последний раз коммерческие запасы ОЭСР превышали средний пятилетний уровень в феврале 2023 года. Тогда они составили 2,865 миллиарда баррелей.
"Предварительные данные за ноябрь 2025 года показывают, что коммерческие запасы ОЭСР выросли на 4,0 миллиона баррелей по сравнению с предыдущим месяцем и составили 2 840 миллионов баррелей. На этом уровне коммерческие запасы ОЭСР были на 77,6 миллиона баррелей выше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 0,3 миллиона баррелей выше последнего пятилетнего среднего значения, но на 101,5 миллиона баррелей ниже среднего значения за 2015–2019 годы", - сказано в январском докладе ОПЕК.
В том числе запасы нефти составили 1,346 миллиарда баррелей, а нефтепродуктов - 1,494 миллиарда.
Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель соглашения ОПЕК+. И наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах ОЭСР.
Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель - среднее значение запасов за период 2015-2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.
ЭнергетикаНефтьОЭСРОПЕК
 
 
