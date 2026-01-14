https://1prime.ru/20260114/opek-866491635.html
Запасы нефти в странах ОЭСР в ноябре выросли на 4 миллиона баррелей
Запасы нефти в странах ОЭСР в ноябре выросли на 4 миллиона баррелей - 14.01.2026, ПРАЙМ
Запасы нефти в странах ОЭСР в ноябре выросли на 4 миллиона баррелей
Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в ноябре 2025 года выросли на 4 миллиона... | 14.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-14T16:49+0300
2026-01-14T16:49+0300
2026-01-14T16:49+0300
энергетика
нефть
оэср
опек
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75300/92/753009220_0:438:2000:1563_1920x0_80_0_0_83376d44488da856006329d61953c925.jpg
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в ноябре 2025 года выросли на 4 миллиона баррелей по сравнению с октябрем, составив 2,840 миллиарда баррелей и оказавшись на 0,3 миллиона баррелей выше среднего пятилетнего уровня, говорится в январском докладе Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Согласно данным ежемесячных докладов ОПЕК, в последний раз коммерческие запасы ОЭСР превышали средний пятилетний уровень в феврале 2023 года. Тогда они составили 2,865 миллиарда баррелей. "Предварительные данные за ноябрь 2025 года показывают, что коммерческие запасы ОЭСР выросли на 4,0 миллиона баррелей по сравнению с предыдущим месяцем и составили 2 840 миллионов баррелей. На этом уровне коммерческие запасы ОЭСР были на 77,6 миллиона баррелей выше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 0,3 миллиона баррелей выше последнего пятилетнего среднего значения, но на 101,5 миллиона баррелей ниже среднего значения за 2015–2019 годы", - сказано в январском докладе ОПЕК. В том числе запасы нефти составили 1,346 миллиарда баррелей, а нефтепродуктов - 1,494 миллиарда. Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель соглашения ОПЕК+. И наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах ОЭСР. Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель - среднее значение запасов за период 2015-2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.
https://1prime.ru/20260107/neft-866274923.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75300/92/753009220_0:63:2000:1563_1920x0_80_0_0_e0a5a5d9e54d2d872a4f85d69c46c9cc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, оэср, опек
Энергетика, Нефть, ОЭСР, ОПЕК
Запасы нефти в странах ОЭСР в ноябре выросли на 4 миллиона баррелей
ОПЕК: коммерческие запасы нефти в ОЭСР в ноябре выросли на 4 млн баррелей
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в ноябре 2025 года выросли на 4 миллиона баррелей по сравнению с октябрем, составив 2,840 миллиарда баррелей и оказавшись на 0,3 миллиона баррелей выше среднего пятилетнего уровня, говорится в январском докладе Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).
Согласно данным ежемесячных докладов ОПЕК
, в последний раз коммерческие запасы ОЭСР
превышали средний пятилетний уровень в феврале 2023 года. Тогда они составили 2,865 миллиарда баррелей.
"Предварительные данные за ноябрь 2025 года показывают, что коммерческие запасы ОЭСР выросли на 4,0 миллиона баррелей по сравнению с предыдущим месяцем и составили 2 840 миллионов баррелей. На этом уровне коммерческие запасы ОЭСР были на 77,6 миллиона баррелей выше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 0,3 миллиона баррелей выше последнего пятилетнего среднего значения, но на 101,5 миллиона баррелей ниже среднего значения за 2015–2019 годы", - сказано в январском докладе ОПЕК.
В том числе запасы нефти составили 1,346 миллиарда баррелей, а нефтепродуктов - 1,494 миллиарда.
Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель соглашения ОПЕК+. И наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах ОЭСР.
Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель - среднее значение запасов за период 2015-2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.
Уровень нефтедобычи для восьми стран ОПЕК+ снизится в январе и феврале