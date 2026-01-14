https://1prime.ru/20260114/opek-866491800.html
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Добыча нефти в России в декабре снизилась по сравнению с ноябрем в среднем на 73 тысяч баррелей в сутки и составила 9,304 миллиона баррелей в день, такая оценка приводится в докладе Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). По данным организации, в ноябре Россия добывала в среднем 9,377 миллиона баррелей нефти в сутки. Восемь стран ОПЕК+ в сентябре минувшего года завершили досрочный выход из действующих сверх квот добровольных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки, а в октябре начали постепенный отказ от дополнительного сокращения производства еще на 1,65 миллиона баррелей. Так, в четвертом квартале они ежемесячно увеличивали предел добычи на 137 тысяч баррелей в сутки. На январь-март 2026 года ОПЕК+ приостановил выход из ограничений. Страны также придерживаются графика компенсаций ранее допущенного перепроизводства, поэтому фактически разрешенный уровень добычи ниже. Согласно ему, в декабре четыре страны - Ирак, ОАЭ, Казахстан и Оман - должны были добывать на 267 тысяч баррелей в сутки меньше установленного для них уровня на этот месяц. Россия завершила компенсации перепроизводства еще в октябре, поэтому ее предельный уровень добычи с декабря по март заморожен на уровне 9,574 миллиона баррелей в сутки, что на 42 тысячи баррелей больше, чем в ноябре.
