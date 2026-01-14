https://1prime.ru/20260114/opek-866491962.html

Россия и Центральная Азия в ноябре снизили экспорт нефти на 5%

МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Россия и Центральная Азия в ноябре снизили экспорт нефти примерно на 5% по сравнению с октябрем, или на 337 тысяч баррелей в сутки, до 6,3 миллиона баррелей в сутки, такая оценка приводится в декабрьском докладе ОПЕК. "Общий объем экспорта нефти из России и Центральной Азии в ноябре продолжил снижаться по сравнению с высокими показателями октября, составив в среднем 6,3 миллиона баррелей в сутки, что на 337 тысяч баррелей в сутки, или примерно на 5% меньше, чем в предыдущем месяце", - говорится в докладе. Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт нефти снизился на 78 тысяч баррелей в сутки, или примерно на 1%. При этом общий объем экспорта нефтепродуктов из России и Центральной Азии в ноябре вырос в месячном выражении на 131 тысячу баррелей в сутки, или на 7%, в среднем до 2 миллионов баррелей в сутки. В то же время в годовом выражении объем экспорта снизился на 105 тысяч баррелей в сутки, или на 5%.

