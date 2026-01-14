Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и Центральная Азия в ноябре снизили экспорт нефти на 5% - 14.01.2026
Россия и Центральная Азия в ноябре снизили экспорт нефти на 5%
Россия и Центральная Азия в ноябре снизили экспорт нефти на 5%
энергетика
нефть
центральная азия
опек
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Россия и Центральная Азия в ноябре снизили экспорт нефти примерно на 5% по сравнению с октябрем, или на 337 тысяч баррелей в сутки, до 6,3 миллиона баррелей в сутки, такая оценка приводится в декабрьском докладе ОПЕК. "Общий объем экспорта нефти из России и Центральной Азии в ноябре продолжил снижаться по сравнению с высокими показателями октября, составив в среднем 6,3 миллиона баррелей в сутки, что на 337 тысяч баррелей в сутки, или примерно на 5% меньше, чем в предыдущем месяце", - говорится в докладе. Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт нефти снизился на 78 тысяч баррелей в сутки, или примерно на 1%. При этом общий объем экспорта нефтепродуктов из России и Центральной Азии в ноябре вырос в месячном выражении на 131 тысячу баррелей в сутки, или на 7%, в среднем до 2 миллионов баррелей в сутки. В то же время в годовом выражении объем экспорта снизился на 105 тысяч баррелей в сутки, или на 5%.
центральная азия
нефть, центральная азия, опек
Энергетика, Нефть, ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ, ОПЕК
17:01 14.01.2026
 
Россия и Центральная Азия в ноябре снизили экспорт нефти на 5%

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНефтяной станок-качалка
Нефтяной станок-качалка . Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Россия и Центральная Азия в ноябре снизили экспорт нефти примерно на 5% по сравнению с октябрем, или на 337 тысяч баррелей в сутки, до 6,3 миллиона баррелей в сутки, такая оценка приводится в декабрьском докладе ОПЕК.
"Общий объем экспорта нефти из России и Центральной Азии в ноябре продолжил снижаться по сравнению с высокими показателями октября, составив в среднем 6,3 миллиона баррелей в сутки, что на 337 тысяч баррелей в сутки, или примерно на 5% меньше, чем в предыдущем месяце", - говорится в докладе.
Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт нефти снизился на 78 тысяч баррелей в сутки, или примерно на 1%.
При этом общий объем экспорта нефтепродуктов из России и Центральной Азии в ноябре вырос в месячном выражении на 131 тысячу баррелей в сутки, или на 7%, в среднем до 2 миллионов баррелей в сутки. В то же время в годовом выражении объем экспорта снизился на 105 тысяч баррелей в сутки, или на 5%.
Нефть дорожает на опасениях нестабильности в мире
