Чистая прибыль Citigroup в 2025 году выросла на 12%

Чистая прибыль Citigroup в 2025 году выросла на 12% - 14.01.2026, ПРАЙМ

Чистая прибыль Citigroup в 2025 году выросла на 12%

Чистая прибыль одной из крупнейших финансовых корпораций в мире Citigroup Inc. по итогам прошлого года увеличилась на 12,8% по сравнению с 2024 годом - до... | 14.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-14T17:53+0300

2026-01-14T17:53+0300

2026-01-14T17:53+0300

финансы

сша

citigroup

bank of america

wells fargo

МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Чистая прибыль одной из крупнейших финансовых корпораций в мире Citigroup Inc. по итогам прошлого года увеличилась на 12,8% по сравнению с 2024 годом - до 14,306 миллиарда долларов, следует из отчетности корпорации. Выручка финансового гиганта по итогам года выросла на 5,6%, составив 85,225 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию увеличилась до 6,99 долларов на акцию с 5,94 доллара за предыдущий год. Citigroup по итогам четвертого квартала получила чистую прибыль в размере 2,471 миллиарда, что на 13,5% меньше показателя годичной давности. В пересчете на акцию разводненная прибыль составила 1,19 доллара после 1,34 доллара годом ранее. Выручка корпорации по итогам квартала выросла на 2% - до 19,871 миллиарда долларов при прогнозе в 20,55 миллиарда. Акции Citigroup дорожают на предварительных торгах в США на 0,2%. Банковская группа Citigroup, основанная в 1812 году, оказывает значительное влияние на весь банковский сектор и финансовую систему США и входит в так называемую "большую четверку" банков страны вместе с основными конкурентами - Bank of America, JP Morgan Chase и Wells Fargo.

сша

2026

финансы, сша, citigroup, bank of america, wells fargo