https://1prime.ru/20260114/roskachestvo-866464756.html

Роскачество объяснило, как вернуть некачественный подарок

Роскачество объяснило, как вернуть некачественный подарок - 14.01.2026, ПРАЙМ

Роскачество объяснило, как вернуть некачественный подарок

Некоторые товары, среди которых ювелирные украшения, парфюмерия, текстиль и белье, можно вернуть в обычный магазин после покупки только при обнаружении в них... | 14.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-14T06:49+0300

2026-01-14T06:49+0300

2026-01-14T07:21+0300

бизнес

рф

роскачество

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866464756.jpg?1768364465

МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Некоторые товары, среди которых ювелирные украшения, парфюмерия, текстиль и белье, можно вернуть в обычный магазин после покупки только при обнаружении в них брака или существенных недостатков, при этом на интернет-площадки и маркетплейсы это условие не распространяется, рассказали РИА Новости в Роскачестве. "Получатель часто сталкивается с ситуацией, когда презент не подходит по размеру, цвету, дублирует уже имеющуюся вещь или просто не соответствует его вкусам и потребностям. Согласно закону "О защите прав потребителей", такой подарок можно вернуть продавцу. Товар надлежащего качества, не устроивший получателя по субъективным причинам - будь то фасон, габариты, комплектация или расцветка - можно сдать в магазин в течение стандартного срока в 14 дней", - рассказали в организации. Для этого необходимо сохранить товарный вид изделия, все ярлыки и в идеале оригинальную упаковку. Наличие кассового или товарного чека значительно упрощает взаимодействие с продавцом. Его отсутствие не может стать основанием для отказа, так как факт покупки можно подтвердить другими способами, в том числе предоставив свидетельские показания. "Правительством РФ утвержден специальный перечень непродовольственных товаров, которые не подлежат возврату или обмену по вышеуказанным причинам. В эту категорию входят предметы личной гигиены, парфюмерно-косметические средства, текстиль и белье, чулочно-носочные изделия, сложная бытовая техника и электроника, ювелирные украшения из драгоценных металлов, печатные издания, автомобили и другая техника, мебель, а также растения и животные", - добавили там. В Роскачестве пояснили, что подарки из этого списка можно вернуть только в случае, если в них будет обнаружен производственный брак, существенный недостаток или иное несоответствие заявленному качеству. При этом в спорной ситуации продавец вправе назначить независимую экспертизу, цель которой установить, возникла ли поломка по вине изготовителя или в результате неправильного пользования со стороны потребителя. Что касается покупок через интернет-магазины или маркетплейсы, то товар, купленный онлайн, можно вернуть без объяснения причин в течение семи дней с момента передачи или даже в течение трех месяцев в случае, если продавец не предоставил в письменной форме информацию о порядке и сроках возврата. "Примечательно, что при онлайн-покупках это право распространяется и на те категории товаров, которые в обычном магазине считаются невозвратными, что служит важной гарантией для потребителя", - заключили в Роскачестве.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, рф, роскачество