Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Атака БПЛА возле терминала КТК не повлияла на деятельность "Тенгизшевройла" - 14.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260114/tengizshevroyl-866483351.html
Атака БПЛА возле терминала КТК не повлияла на деятельность "Тенгизшевройла"
Атака БПЛА возле терминала КТК не повлияла на деятельность "Тенгизшевройла" - 14.01.2026, ПРАЙМ
Атака БПЛА возле терминала КТК не повлияла на деятельность "Тенгизшевройла"
Атака БПЛА на танкеры возле терминала КТК не повлияла на деятельность "Тенгизшевройла", сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. | 14.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-14T13:59+0300
2026-01-14T13:59+0300
казахстан
chevron
казмунайгаз
лукойл
https://cdnn.1prime.ru/img/83628/71/836287130_0:155:2969:1825_1920x0_80_0_0_e81416918694ab19af00deecaf4f8ac7.jpg
АСТАНА, 14 янв - ПРАЙМ. Атака БПЛА на танкеры возле терминала КТК не повлияла на деятельность "Тенгизшевройла", сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Во вторник минэнерго Казахстана подтвердило сообщения об инцидентах в районе морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума с двумя танкерами, задействованными в транспортировке казахстанской нефти. "Тенгизшевройл" (ТШО) осведомлен о сообщениях касательно инцидентов с судами, направлявшимися к объектам погрузки Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Безопасность является высшим приоритетом для ТШО, и мы поддерживаем связь с соответствующими сторонами и внимательно отслеживаем ситуацию. Инцидент не оказывает влияния на деятельность ТШО", - говорится в сообщении. "Тенгизшевройл" создан в 1993 году властями Казахстана и американской нефтяной корпорацией Chevron. Сейчас Chevron принадлежит 50% компании, 20% - казахстанской "Казмунайгаз", 25% - ExxonMobil и 5% - "Лукойлу". Доли в "Карачаганак Петролеум Оперейтинг" принадлежат Eni (29,25%), Shell (29,25%), Chevron (18%), "Лукойл" (13,5%) и "Казмунайгазу" (10%).
https://1prime.ru/20251223/kazakhstan-865840701.html
казахстан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83628/71/836287130_164:0:2803:1979_1920x0_80_0_0_3a19c002cd853816bb60b10720619303.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
казахстан, chevron, казмунайгаз, лукойл
КАЗАХСТАН, Chevron, Казмунайгаз, Лукойл
13:59 14.01.2026
 
Атака БПЛА возле терминала КТК не повлияла на деятельность "Тенгизшевройла"

"Тенгизшевройл": атака БПЛА на танкеры не повлияла на деятельность компании

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНефтехранилище Каспийского трубопроводного консорциума
Нефтехранилище Каспийского трубопроводного консорциума - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2026
Нефтехранилище Каспийского трубопроводного консорциума. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
АСТАНА, 14 янв - ПРАЙМ. Атака БПЛА на танкеры возле терминала КТК не повлияла на деятельность "Тенгизшевройла", сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Во вторник минэнерго Казахстана подтвердило сообщения об инцидентах в районе морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума с двумя танкерами, задействованными в транспортировке казахстанской нефти.
"Тенгизшевройл" (ТШО) осведомлен о сообщениях касательно инцидентов с судами, направлявшимися к объектам погрузки Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Безопасность является высшим приоритетом для ТШО, и мы поддерживаем связь с соответствующими сторонами и внимательно отслеживаем ситуацию. Инцидент не оказывает влияния на деятельность ТШО", - говорится в сообщении.
"Тенгизшевройл" создан в 1993 году властями Казахстана и американской нефтяной корпорацией Chevron. Сейчас Chevron принадлежит 50% компании, 20% - казахстанской "Казмунайгаз", 25% - ExxonMobil и 5% - "Лукойлу". Доли в "Карачаганак Петролеум Оперейтинг" принадлежат Eni (29,25%), Shell (29,25%), Chevron (18%), "Лукойл" (13,5%) и "Казмунайгазу" (10%).
КТК - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2025
Казахстан корректирует экспортные маршруты нефти после атаки на КТК
23 декабря 2025, 15:45
 
КАЗАХСТАНChevronКазмунайгазЛукойл
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала