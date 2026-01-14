https://1prime.ru/20260114/tengizshevroyl-866483351.html

Атака БПЛА возле терминала КТК не повлияла на деятельность "Тенгизшевройла"

казахстан

chevron

казмунайгаз

лукойл

АСТАНА, 14 янв - ПРАЙМ. Атака БПЛА на танкеры возле терминала КТК не повлияла на деятельность "Тенгизшевройла", сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Во вторник минэнерго Казахстана подтвердило сообщения об инцидентах в районе морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума с двумя танкерами, задействованными в транспортировке казахстанской нефти. "Тенгизшевройл" (ТШО) осведомлен о сообщениях касательно инцидентов с судами, направлявшимися к объектам погрузки Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Безопасность является высшим приоритетом для ТШО, и мы поддерживаем связь с соответствующими сторонами и внимательно отслеживаем ситуацию. Инцидент не оказывает влияния на деятельность ТШО", - говорится в сообщении. "Тенгизшевройл" создан в 1993 году властями Казахстана и американской нефтяной корпорацией Chevron. Сейчас Chevron принадлежит 50% компании, 20% - казахстанской "Казмунайгаз", 25% - ExxonMobil и 5% - "Лукойлу". Доли в "Карачаганак Петролеум Оперейтинг" принадлежат Eni (29,25%), Shell (29,25%), Chevron (18%), "Лукойл" (13,5%) и "Казмунайгазу" (10%).

казахстан

казахстан, chevron, казмунайгаз, лукойл