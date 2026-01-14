Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе признались, что Украина в самом сложном положении за время СВО - 14.01.2026, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине
На Западе признались, что Украина в самом сложном положении за время СВО
На Западе признались, что Украина в самом сложном положении за время СВО - 14.01.2026, ПРАЙМ
На Западе признались, что Украина в самом сложном положении за время СВО
МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. В последние недели атаки российских войск поставили власти Украины в наиболее затруднительное положение с начала спецоперации, пишет... | 14.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-14T05:35+0300
2026-01-14T05:35+0300
спецоперация на украине
мировая экономика
украина
дмитрий песков
всу
минобороны рф
владимир путин
запад
МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. В последние недели атаки российских войск поставили власти Украины в наиболее затруднительное положение с начала спецоперации, пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung."Можно откровенно говорить о самой сложной ситуации с начала войны (для Украины. — Прим. ред.). &lt;…&gt; Зима — исторический союзник русской армии", — заявил автор материала.Издание подчеркивает, что недавние атаки российских войск на украинскую инфраструктуру значительно затруднили любые восстановительные работы. В тексте указывается, что в ответ на это руководство страны избрало тактику игнорирования проблемы, что вызвало еще большее недовольство украинского населения."Особым недоверием пользуется украинское правительство, которое, как считается, не отличается прозрачностью в отношении истинных масштабов проблем", — резюмируется в статье.В ответ на удары ВСУ по гражданским объектам российская армия регулярно наносит удары по местам скопления личного состава, техники и наемников, а также по украинской инфраструктуре: энергетическим объектам, оборонной промышленности, военному управлению и коммуникациям.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что удары по жилым домам и социальным учреждениям не наносятся.В пятницу Министерство обороны России сообщило, что для массированного удара по критически важным объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина были применены гиперзвуковые ракеты "Орешник".
украина
запад
мировая экономика, украина, дмитрий песков, всу, минобороны рф, владимир путин, запад
Спецоперация на Украине, Мировая экономика, УКРАИНА, Дмитрий Песков, ВСУ, Минобороны РФ, Владимир Путин, ЗАПАД
© РИА Новости . Станислав Красильников
Боевая работа расчета гаубицы "Мста-С" ЦВО на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа расчета гаубицы Мста-С ЦВО на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа расчета гаубицы "Мста-С" ЦВО на Красноармейском направлении СВО. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. В последние недели атаки российских войск поставили власти Украины в наиболее затруднительное положение с начала спецоперации, пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.
"Можно откровенно говорить о самой сложной ситуации с начала войны (для Украины. — Прим. ред.). <…> Зима — исторический союзник русской армии", — заявил автор материала.
Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и Кир Стармер - ПРАЙМ, 1920, 08.01.2026
"Капитуляция в Киеве": на Западе выложили неутешительные планы по СВО
8 января, 07:34
Издание подчеркивает, что недавние атаки российских войск на украинскую инфраструктуру значительно затруднили любые восстановительные работы. В тексте указывается, что в ответ на это руководство страны избрало тактику игнорирования проблемы, что вызвало еще большее недовольство украинского населения.
"Особым недоверием пользуется украинское правительство, которое, как считается, не отличается прозрачностью в отношении истинных масштабов проблем", — резюмируется в статье.
В ответ на удары ВСУ по гражданским объектам российская армия регулярно наносит удары по местам скопления личного состава, техники и наемников, а также по украинской инфраструктуре: энергетическим объектам, оборонной промышленности, военному управлению и коммуникациям.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что удары по жилым домам и социальным учреждениям не наносятся.
В пятницу Министерство обороны России сообщило, что для массированного удара по критически важным объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина были применены гиперзвуковые ракеты "Орешник".
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 08.01.2026
"Сейчас момент": в США неожиданно заявили о будущем распаде Украины
8 января, 07:40
 
