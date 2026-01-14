https://1prime.ru/20260114/ukraina-866463283.html

На Западе признались, что Украина в самом сложном положении за время СВО

На Западе признались, что Украина в самом сложном положении за время СВО - 14.01.2026, ПРАЙМ

На Западе признались, что Украина в самом сложном положении за время СВО

МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. В последние недели атаки российских войск поставили власти Украины в наиболее затруднительное положение с начала спецоперации, пишет... | 14.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-14T05:35+0300

2026-01-14T05:35+0300

2026-01-14T05:35+0300

спецоперация на украине

мировая экономика

украина

дмитрий песков

всу

минобороны рф

владимир путин

запад

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/07/853412298_0:133:3171:1916_1920x0_80_0_0_4edec74556dcf796321d1bee8c2b17cf.jpg

МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. В последние недели атаки российских войск поставили власти Украины в наиболее затруднительное положение с начала спецоперации, пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung."Можно откровенно говорить о самой сложной ситуации с начала войны (для Украины. — Прим. ред.). <…> Зима — исторический союзник русской армии", — заявил автор материала.Издание подчеркивает, что недавние атаки российских войск на украинскую инфраструктуру значительно затруднили любые восстановительные работы. В тексте указывается, что в ответ на это руководство страны избрало тактику игнорирования проблемы, что вызвало еще большее недовольство украинского населения."Особым недоверием пользуется украинское правительство, которое, как считается, не отличается прозрачностью в отношении истинных масштабов проблем", — резюмируется в статье.В ответ на удары ВСУ по гражданским объектам российская армия регулярно наносит удары по местам скопления личного состава, техники и наемников, а также по украинской инфраструктуре: энергетическим объектам, оборонной промышленности, военному управлению и коммуникациям.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что удары по жилым домам и социальным учреждениям не наносятся.В пятницу Министерство обороны России сообщило, что для массированного удара по критически важным объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина были применены гиперзвуковые ракеты "Орешник".

https://1prime.ru/20260108/zapad-866288712.html

https://1prime.ru/20260108/ukraina-866288858.html

украина

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, украина, дмитрий песков, всу, минобороны рф, владимир путин, запад