NZZ: Украина оказалась в сложнейшей ситуации за весь период спецоперации
Боевая работа расчета гаубицы "Мста-С" ЦВО на Красноармейском направлении СВО. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. В последние недели атаки российских войск поставили власти Украины в наиболее затруднительное положение с начала спецоперации, пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.
"Можно откровенно говорить о самой сложной ситуации с начала войны (для Украины. — Прим. ред.). <…> Зима — исторический союзник русской армии", — заявил автор материала.
Издание подчеркивает, что недавние атаки российских войск на украинскую инфраструктуру значительно затруднили любые восстановительные работы. В тексте указывается, что в ответ на это руководство страны избрало тактику игнорирования проблемы, что вызвало еще большее недовольство украинского населения.
"Особым недоверием пользуется украинское правительство, которое, как считается, не отличается прозрачностью в отношении истинных масштабов проблем", — резюмируется в статье.
В ответ на удары ВСУ по гражданским объектам российская армия регулярно наносит удары по местам скопления личного состава, техники и наемников, а также по украинской инфраструктуре: энергетическим объектам, оборонной промышленности, военному управлению и коммуникациям.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что удары по жилым домам и социальным учреждениям не наносятся.
В пятницу Министерство обороны России сообщило, что для массированного удара по критически важным объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина были применены гиперзвуковые ракеты "Орешник".